Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 24 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 43% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Domingo 31 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos