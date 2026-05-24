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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 24 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 43% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 31 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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