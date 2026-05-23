Pensión ISSSTE adelanta el pago de junio 2026, esta es la fecha

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se dispone a entregar el monto de pensión correspondiente al mes de junio de 2026, y lo hará días antes del fin de mayo.

Debido a que el fin de quincena cae en fin de semana (domingo 31 de mayo), los jubilados recibirán su depósito el viernes 29. Así lo señala el calendario oficial.

Calendario de pagos de la pensión del ISSSTE en 2026 Fecha de pago Periodo al que corresponde 2 de enero Enero 30 de enero Febrero 27 de febrero Marzo 27 de marzo Abril 29 de abril Mayo 29 de mayo Junio 29 de junio Julio 30 de julio Agosto 28 de agosto Septiembre 30 de septiembre Octubre 29 de octubre Noviembre Primera quincena de noviembre Primera parte del aguinaldo 27 de noviembre Segunda parte del aguinaldo

¿Qué hacer si no se recibe el pago de la pensión del ISSSTE?

Para reportar incumplimientos en el pago de la pensión o cualquier otra irregularidad, el organismo pone a disposición las siguientes vías de contacto:

Teléfono: 55 4000 1000 (ISSSTE-Tel)

Correo electrónico: atencionciudadana@issste.gob.mx

Oficinas y representaciones del ISSSTE

Página web oficial

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Afore Pensionissste distribuye mil 125 MDP de su Remanente de Operación a cuentahabientes

La Afore Pensionissste es la única administradora pública de fondos para el retiro y, como tal, opera sin fines de lucro y con un enfoque social.

Al no tener fines de lucro, las utilidades generadas por sus inversiones se distribuyen entre sus afiliados, una vez cubiertos los gastos administrativos, operativos y las reservas correspondientes.

Este martes, la institución informó que distribuyó mil 125 millones de pesos por concepto de Remanente de Operación por Reparto Diferenciado, en beneficio de un millón 63 mil 275 cuentahabientes.

Con ello, reafirmó su compromiso con el bienestar financiero de sus afiliados.

