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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 24 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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