Este miércoles 18 de febrero, en “La Mañanera”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer detalles de la reunión que sostuvo ayer con funcionarios del Gobierno de Canadá: el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc, y el ministro de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald.

Un encuentro de reconociemiento mutuo

La Mandataria enfatizó que el encuentro fue de reconocimiento mutuo entre ambos gobiernos y que permitió identificar oportunidades de comercio e inversión entre ambos países.

“Fue una reunión con mucha amabilidad, de reconocimiento mutuo de nuestros gobiernos y, al mismo tiempo, de las grandes oportunidades que hay tanto en el comercio como en las inversiones… Fue muy buena reunión, la verdad, y la reunión donde estuvieron los empresarios también fue muy buena”, informó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

México está fortaleciendo la relación económica con Canadá

El pasado martes 17 de febrero en conferencia de prensa la Presidenta afirmó que su gobierno "está fortaleciendo" la relación económica con Canadá tras la visita de una delegación de empresarios de ese país, en medio de los esfuerzos por diversificar comercio e inversiones y en el marco del tratado comercial con Estados Unidos (T-MEC).

La visita sucedió tras encuentros bilaterales previos de Sheinbaum con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y forma parte de la estrategia del Ejecutivo mexicano de atraer capital extranjero en sectores clave, en un contexto en el que el país busca aprovechar la relocalización de cadenas productivas y reforzar su papel en Norteamérica.

