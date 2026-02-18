Estos son los cambios de la alerta sísmica para el simulacro en CDMX y Edomex

Ante el simulacro que se llevará a cabo este miércoles 18 de febrero, y ante la reacción en redes sociales de la población mexicana ante la alerta sísmica presidencial, la cual llega a través de los dispositivos móviles. Las autoridades han decidido modificarla para que la reacción ante un sismo siga siga veloz y oportuna, pero sin causar un sobresalto mayor, el cual pueda convertirse más en un obstáculo que en un beneficio para la ciudadanía.

A nivel nacional se busca reducir el impacto sonoro y dar mayor claridad al mensaje de emergencia para evitar sustos innecesarios entre la población. Para esto se han llevado a cabo ajustes importantes en el sistema de alerta sísmica para teléfonos celulares, los cuales comenzarán a implementarse a partir del día de hoy.

El simulacro anteriormente mencionado tendrá lugar este miércoles a las 11:00 horas y contará con la participación exclusiva de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué cambios podrás notar en la alerta sísmica presidencial?

Las modificaciones responden a las inquietudes expresadas por los usuarios sobre el tono y la claridad del aviso previo. Los cambios principales son:

Reducción del volumen: Uno de los ajustes más relevantes es la disminución en el nivel de volumen del tono que emiten los dispositivos. Esto busca evitar "asustar de más" a las personas, atendiendo a las quejas por el volumen excesivo que anteriormente provocaba sobresaltos innecesarios.

Uno de los ajustes más relevantes es la disminución en el nivel de volumen del tono que emiten los dispositivos. Esto busca evitar "asustar de más" a las personas, atendiendo a las quejas por el volumen excesivo que anteriormente provocaba sobresaltos innecesarios. Modificación del mensaje: El texto que actualmente aparece como “Alerta Presidencial” será sustituido por uno más directo y fácil de identificar. La propuesta principal es que el aviso indique simplemente “¡Alerta, sismo!”, con el fin de evitar confusiones y agilizar la reacción de la gente.

Implementación gradual

Durante la conferencia matutina, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum aclaró que, aunque el ajuste en el volumen es una prioridad, es posible que el cambio en el texto del mensaje no se vea reflejado totalmente en este simulacro del 18 de febrero debido al tiempo requerido de preparación técnica. No obstante, la modificación se aplicará de forma definitiva en los meses siguientes.

CT