Con los videos recuperados y los fragmentos de huellas encontrados en dos vehículos utilizados por los presuntos agresores del líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, y la diputada local Elizabeth Montoya Ojeda, se tienen identificados a seis participantes.

La fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reveló que conforme a las imágenes recabadas de todo el trayecto del grupo delictivo y del exterior del Congreso del estado, y los fragmentos de huellas dactilares, se coteja en los bancos de datos la identidad de estas seis personas.

En este sentido, aseguró que se tienen avances sustanciales en la carpeta de investigación abierta sobre el ataque a balazos del que fueron objeto los dos legisladores el 28 de enero en Culiacán.

Actualmente, Sergio Torres se encuentra en terapia intermedia bajo observación, luego de que fue sometido a una segunda cirugía en la cabeza y a la reconstrucción de una de sus manos. Mientras que su compañera de bancada Elizabeth Montoya continúa bajo tratamiento médico en su hogar, en espera de una segunda cirugía por las lesiones en uno de sus ojos.

AO

