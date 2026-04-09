Pemex sofoca incendio en Dos Bocas; Claudia Sheinbaum confirma que no hay lesionados

Pemex se colocó entre las principales tendencias de búsqueda en México este jueves 09 de abril del 2026 luego de que se reportara un incendio en una bodega de almacenamiento de coque de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco; un siniestro que, según la Presidenta Claudia Sheinbaum, "está controlado".

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum del incendio en Dos Bocas registrado este 09 de abril del 2026?

En un mensaje en redes sociales, Sheinbaum apuntó que el director de Pemex, Víctor Rodríguez, y el gerente de la refinería, Julio César Aguilar , le precisaron la ubicación del incendio en el complejo.

"El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado", indicó Sheinbuam en su mensaje.

"Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal. Pemex continuará informando a través de sus canales oficiales", añadió la Mandataria.

El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de…— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

Asimismo, Petróleos Mexicanos informó también en redes sociales que el incendio en Dos Bocas estaba controlado y que el citado número de trabajadores especializados atendían la emergencia; precisó que el incendio ocurrió en la bodega de coque de la refinería y que no había personas lesionadas.

Incendio en Dos Bocas está controlado: Pemex

Poco después de que Claudia Sheinbaum publicara su posicionamiento oficial sobre este nuevo incendio en Dos Bocas, Pemex se hizo presente en su cuenta de X para informar que el siniestro fue sofocado luego de un trabajo conjunto entre autoridades estatales y federales.

"El incendio en la Refinería Olmeca se encuentra sofocado. El director general, Víctor Rodríguez Padilla, se traslada al lugar para supervisar personalmente las labores. De manera preliminar no se reportan personas lesionadas. Seguiremos informando", escribió la paraestatal al tiempo que compartió imágenes de las afectaciones en la zona.



��Pemex informa:



El incendio en la Refinería Olmeca se encuentra sofocado. El director general, Víctor Rodríguez Padilla, se traslada al lugar para supervisar personalmente las labores. De manera preliminar no se reportan personas lesionadas. Seguiremos informando. pic.twitter.com/uUpBAo4kQN— Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 10, 2026

Dos Bocas, escenario de otro incendio en marzo que dejó 5 muertos

Este alarmante incidente ocurre luego de que el pasado 17 de marzo al menos cinco personas murieron, entre ellas una trabajadora de Pemex, producto de un incendio al exterior de la refinería Olmeca en un predio de almacenamiento de hidrocarburos.

"Debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación", explicó la estatal en un comunicado.

JM

