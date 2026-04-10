Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 10 de abril determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 91%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 11 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos