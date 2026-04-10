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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 10 de abril determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 91%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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