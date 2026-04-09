Pemex activa alerta por incendio en la refinería Dos Bocas: Los detalles

Un fuerte incendio se registró la tarde de este jueves en la bodega de coque de la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que cuerpos de emergencia de la zona atienden el siniestro.

¿Qué se sabe del incendio en Dos Bocas de hoy, 9 de abril de 2026?

La empresa indicó que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

En redes sociales circulan videos del incidente en los que se observa una intensa columna de fuego y humo, además de escucharse las alarmas activadas en el complejo.

¿Qué otros incidentes de riesgo han ocurrido en Dos Bocas?

Cabe recordar que el pasado 18 de marzo, un vehículo explotó en las inmediaciones de la refinería Olmeca, lo que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, quienes trabajaban para una empresa de seguridad que presta servicios a Pemex.

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El siniestro se originó tras fuertes lluvias que provocaron el desborde y estancamiento de aguas aceitosas, las cuales posteriormente se incendiaron en el exterior de la instalación. Pemex señaló que colabora con autoridades para esclarecer las causas.

Ya se han reportado dos derrames alrededor de esta instalación que costó 21 millones de dólares, oficialmente, con un sobrecosto de cerca de 150%.

Estas instalaciones están diseñadas para procesar incluso el coque, el cual se está incendiando.

JM

