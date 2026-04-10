El clima en la República Mexicana ha tomado un giro drástico y peligroso este viernes 10 de abril de 2026, presentando un escenario de contrastes meteorológicos que mantiene a las autoridades de los tres niveles de gobierno en máxima alerta.

Por un lado, una severa y prolongada ola de calor castiga sin piedad al occidente, centro y sur del territorio nacional, mientras que el norte experimenta los embates de un nuevo sistema frontal que trae consigo vientos intensos y un marcado descenso térmico.

De acuerdo con el reporte matutino oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas más extremas y sofocantes del día se concentrarán en cuatro entidades específicas que superarán fácilmente la peligrosa barrera de los 40 grados Celsius.

Los habitantes de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la región costera de Chiapas deberán extremar precauciones hoy, ya que los termómetros oscilarán entre los 40 y 45 grados durante las horas de mayor radiación solar.

Esta agobiante situación responde a un sistema de circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que mantiene los cielos despejados, favoreciendo el calentamiento diurno e incrementando significativamente el riesgo de sufrir un golpe de calor o deshidratación severa.

Jalisco y el occidente bajo fuego: Temperaturas de hasta 40 grados

Como tu medio local de confianza, en EL INFORMADOR seguimos de cerca la evolución de esta situación en Jalisco, donde el calor extremo no dará tregua a los tapatíos ni a los residentes de las zonas costeras y valles de la región.

La Conagua ha pronosticado de manera oficial que Jalisco, junto con entidades vecinas como Nayarit, Colima y Sinaloa, registrará temperaturas máximas que rondarán entre los 35 y 40 grados Celsius a lo largo de la tarde de este viernes.

Otras entidades de la república que lamentablemente comparten este pronóstico sofocante y caluroso incluyen a Sonora, el suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango, así como Morelos, el suroeste de Puebla, Campeche y la península de Yucatán.

Es de vital importancia comprender que la sensación térmica real en todas estas regiones podría ser aún mayor debido a la escasez de nubosidad y a los altísimos índices de radiación ultravioleta que se esperan poco después del mediodía.

Las autoridades de Protección Civil han hecho un llamado urgente y enérgico a toda la población para no subestimar estas condiciones climáticas adversas, cuidando especialmente a los grupos vulnerables como niños menores de cinco años, adultos mayores y mascotas.

El gran contraste: Lluvias, granizo y la llegada del Frente Frío 44

La pregunta que radica de manera constante es, ¿por qué el clima del país parece estar dividido en dos extremos tan marcados? La respuesta científica radica en la compleja interacción de múltiples fenómenos meteorológicos que convergen simultáneamente hoy sobre el territorio nacional.

Mientras el sur y occidente arden por las altas temperaturas, el Frente Frío 44 se aproxima rápidamente al noroeste de México, interactuando con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, lo que generará rachas de viento de hasta 60 km/h.

Por si fuera poco, el frente frío número 43 se mantiene con características de estacionario sobre la Península de Yucatán y el sureste, propiciando lluvias y chubascos que darán un ligero pero necesario respiro a los habitantes de esa zona.

Paralelamente, en el noreste, centro y oriente del país, incluyendo a la Ciudad de México y el Estado de México, se pronostican lluvias fuertes acompañadas con posible caída de granizo y descargas eléctricas durante el transcurso de la tarde.

Este violento choque de masas de aire caliente y frío es el principal responsable de la inestabilidad atmosférica que define el impredecible clima de este 10 de abril, exigiendo a toda la ciudadanía estar preparada para cualquier escenario.

Consejos rápidos y efectivos para sobrevivir ante las altas temperaturas

Ante este desafiante panorama climático, la prevención es sin duda tu mejor aliada. El primer consejo clave es mantener una hidratación constante: bebe al menos dos litros de agua natural al día, incluso si no sientes sed, y evita por completo las bebidas azucaradas o alcohólicas.

El segundo consejo vital para tu salud es evitar la exposición directa al sol en el horario más crítico del día, comprendido entre las 11:00 y las 16:00 horas; si obligatoriamente debes salir, utiliza abundante protector solar, sombrero de ala ancha y ropa ligera de colores claros.

Como tercer y último punto de esta lista de supervivencia, mantén tu hogar bien ventilado abriendo ventanas por la mañana y noche, y protege a tus mascotas dejándoles agua fresca bajo la sombra; sigue las actualizaciones del clima a través de EL INFORMADOR para estar siempre prevenido.

CT