Tras el reporte de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre un fuerte incendio en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó la posible causa de este incidente registrado la tarde del jueves.

En su conferencia de prensa matutina de hoy, la Mandataria descartó daños en las instalaciones de la refinería y reiteró que no hubo personas lesionadas. Informó, además, que la causa del incendio aún no ha sido determinada, aunque Pemex realiza una revisión con un análisis técnico. A pesar de que no se ha definido la causa, la Presidenta indicó que la temperatura a la que sale el coque de la coquizadora pudo originar las llamas.

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Sheinbaum descarta daños en la refinería de Dos Bocas tras nuevo incendio

La Jefa del Ejecutivo informó que el incendio en una bodega de almacenamiento de coque de dicha refinería tardó de dos a dos horas y media en ser controlado, como resultado de las labores de los servicios de emergencia, personal de Pemex y otras dependencias, así como del gobierno de Tabasco, quienes llegaron al sitio de forma inmediata tras el reporte.

"Se controló, no tiene daños la refinería y afortunadamente, tampoco hay lesionados ni mayores afectaciones humanas" , declaró esta mañana desde Palacio Nacional.

En un mensaje publicado en sus redes sociales el día de ayer, la Presidenta indicó que, según el director de Pemex y el gerente de la refinería Olmeca, el incendio se localizó exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y señaló que el número de trabajadores que participaron para atender la contingencia fue de 150.

El hecho generó alarma entre los trabajadores de la refinería y las personas que viven cerca del complejo petrolero, quienes en redes sociales compartieron videos donde se observan las columnas de humo y el fuego desde varios kilómetros de distancia.

Hace poco menos de un mes, específicamente el pasado 17 de marzo, se reportó otro incendio ocurrido en la banda perimetral de la refinería, el cual dejó como saldo cinco personas fallecidas, entre ellas un trabajador de Pemex. Al respecto, Sheinbaum indicó que el hecho es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Otros incidentes en la refinería Dos Bocas

Además de los recientes incendios, el pasado 22 de marzo se dio a conocer un derrame de hidrocarburos detectado en las inmediaciones de Dos Bocas, por lo que se inició un operativo interinstitucional.

Por otro lado, el 7 de abril circularon imágenes donde se observa vapor en la refinería. Sin embargo, Pemex descartó en aquella ocasión que se tratara de un incendio, asegurando que era "liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora", por lo que no representaba ningún riesgo.

Con información de SUN

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MB

