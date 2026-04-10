Después de que se diera a conocer que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, supuestamente recibió ayuda del Cártel Nueva Generación (CNG) para salir del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cuenta con ficha roja de Interpol para poder ser detenido.

En "La Mañanera del pueblo" de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que los detalles los puede dar el gabinete de Seguridad.

"Como ustedes saben, tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República y sigue abierta esta orden de aprehensión para su detención", dijo la Mandataria.

"¿Por parte del Instituto Nacional de Migración está (la) alerta migratoria activada?", se le preguntó.

"Ya podrá informar el gabinete de Seguridad, pero entiendo que sí había ficha roja. Ficha roja quiere decir que participa Migración, participa Interpol, para que en cualquier lugar del mundo donde esté, en donde haya colaboración, pueda ser detenido", respondió.

¿Quién es Silvano Aureoles?

Silvano Aureoles volvió a aparecer en las conversaciones no hace mucho, luego de que versiones sugerían que había sido presuntamente capturado; poco después, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán desmintió la información.

El fiscal de ese estado, Carlos Torres Piña, dio una entrevista con un medio nacional en la que señaló que un grupo criminal (presuntamente el CNG) le dio su ayuda para salir del país. "Entiendo que primero fue hacia el norte del país y después al extranjero", agregó respecto a la ruta de escape.

Silvano Aureoles es conocido por haber sido gobernador de Michoacán. Se graduó de la Universidad Autónoma Chapingo como ingeniero agrónomo, y es una de las figuras más relevantes del desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue miembro fundador y consejero nacional.

Para el año 2002, fue presidente municipal de Zitácuaro, mientras que en 2007 fungió como senador de Michoacán. En 2012, diputado federal por el Distrito 3 de ese estado, y más adelante, en 2015, fue elegido como gobernador, tras un segundo intento por obtener el cargo en las elecciones.

¿De qué se le acusa a Silvano Aureoles?

En el año 2024 se giró una orden de aprehensión contra el exmandatario estatal por administración fraudulenta, peculado, operaciones con recurso de origen ilícito y asociación delictuosa.

Fue en 2015 cuando tres de sus excolaboradores fueron detenidos, pero Aureoles logró escapar. Hasta el momento permanece prófugo de la justicia y, como dijo la Presidenta en "La Mañanera" cuenta con ficha roja de Interpol.

*Con información de SUN

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