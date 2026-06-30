Ssa reporta 670 atenciones médicas diarias en el Mundial 2026

El fervor por el futbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 trae consigo grandes concentraciones de personas en distintos puntos del país. Ante este escenario, la Secretaría de Salud (Ssa) ha implementado un riguroso sistema de vigilancia y atención médica.

Este operativo abarca todo el territorio nacional, pero pone especial énfasis en las ciudades que albergan los encuentros deportivos en México.

Sobre eso, este martes 30 de junio, durante su aparición en "La Mañanera del Pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, David Kershenobich, titular de la dependencia, fue el encargado de compartir el balance oficial en lo que va de la justa deportiva, que arrancó el pasado 11 de junio.

El funcionario explicó que los módulos de atención médica no han dejado de recibir pacientes desde que comenzó a rodar el balón.

En promedio, los especialistas de la salud están brindando asistencia a aproximadamente 670 personas diarias.

Estas atenciones se concentran principalmente en los recintos deportivos y en las áreas designadas para la convivencia de los seguidores.

A pesar de lo alarmante que podría sonar la cifra, la realidad es que, según la autoridad, el panorama general se mantiene positivo y bajo control.

Ssa reporta atención diaria de 670 personas durante el Mundial

¿Cuáles son las emergencias más comunes entre los aficionados?

Cuando miles de personas se reúnen para apoyar a sus equipos, los incidentes menores son prácticamente inevitables. De acuerdo con el reporte oficial de la Ssa, la mayoría de los casos que llegan a las carpas médicas no representan un peligro para la vida y los diagnósticos más frecuentes incluyen lesiones menores, contusiones, heridas superficiales y laceraciones. Estos percances suelen ocurrir por tropiezos, empujones accidentales o incidentes menores durante las celebraciones.

Sin embargo, el operativo también está preparado para atender situaciones de mayor gravedad que requieran intervención inmediata. Hasta el momento, las autoridades han coordinado el traslado de aproximadamente 25 personas a centros de atención hospitalaria. Afortunadamente, el secretario de Salud confirmó que todos estos pacientes han recibido la atención especializada necesaria y se han recuperado de manera satisfactoria.

No obstante, el saldo no ha sido completamente blanco. Se ha registrado un único fallecimiento dentro de una de las sedes mundialistas. Kershenobich detalló que este deceso no estuvo relacionado con actos de violencia ni con accidentes en el recinto, sino que la persona sufrió un infarto. Fuera de este evento cardiaco, no se ha reportado ninguna otra pérdida humana en el marco de la justa deportiva.

Vigilancia en el Fan Fest y preparación para los festejos

El operativo de salud no se limita exclusivamente a los estadios donde se disputan los partidos. Las zonas de convivencia masiva, conocidas mundialmente como Fan Fest, también cuentan con una fuerte presencia de personal médico. En estos espacios, donde la fiesta se prolonga por horas, el consumo de bebidas embriagantes suele representar un factor de riesgo, por lo que las autoridades han mantenido un monitoreo constante de posibles incidentes derivados del consumo excesivo de alcohol o sustancias.

El reporte indica que, hasta el momento, el comportamiento de los asistentes ha sido ejemplar y la situación se mantiene dentro de los parámetros normales.

"Prácticamente se ha logrado contener a lo que es la situación normal. Así es que el reporte sigue siendo muy positivo", afirmó el secretario.

Pero el trabajo de la dependencia no termina aquí. El avance del torneo trae consigo la posibilidad de celebraciones aún más multitudinarias. En particular, el desempeño de la Selección Mexicana podría desatar festejos masivos en las principales plazas y monumentos del país; ante esta posibilidad, el sistema de salud ya contempla una estrategia de contención y atención rápida.

"Estamos preparados para una celebración mucho mayor" , sostuvo el funcionario, enviando un mensaje de tranquilidad a la población.

Así puedes cuidar tu salud durante el Mundial

Si planeas asistir a un evento para disfrutar de los próximos partidos del Mundial 2026 o te unirás a las celebraciones en espacios públicos, toma en cuenta estas recomendaciones basadas en los reportes de las autoridades:

Mantente alerta en las multitudes: La mayoría de las atenciones son por contusiones y caídas. Camina con cuidado en zonas concurridas.

La mayoría de las atenciones son por contusiones y caídas. Camina con cuidado en zonas concurridas. Modera tu consumo: Aunque el reporte oficial indica que los incidentes por alcohol están bajo control, la moderación es importante para evitar accidentes.

Aunque el reporte oficial indica que los incidentes por alcohol están bajo control, la moderación es importante para evitar accidentes. Ubica los servicios médicos: Al llegar a cualquier sede o evento masivo, identifica dónde se encuentran las carpas de primeros auxilios.

Al llegar a cualquier sede o evento masivo, identifica dónde se encuentran las carpas de primeros auxilios. Cuida tu salud cardiovascular: Las emociones fuertes del futbol pueden ser intensas. Si tienes antecedentes cardíacos, mantén tus medicamentos a la mano y evita el estrés extremo.

Las emociones fuertes del futbol pueden ser intensas. Si tienes antecedentes cardíacos, mantén tus medicamentos a la mano y evita el estrés extremo. Sigue las indicaciones oficiales: El personal de salud y protección civil está ahí para cuidarte. Atiende sus instrucciones en todo momento.

La fiesta del futbol es un evento para disfrutar en compañía y gracias al esfuerzo de los profesionales de la salud, los aficionados pueden concentrarse en apoyar a sus equipos con la seguridad de que están protegidos.

*Con información de SUN

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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