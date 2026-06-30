Jalisco impone récord histórico en exportaciones

Jalisco registró la cifra más alta para un trimestre en exportaciones y se colocó en el segundo lugar a nivel nacional.

De acuerdo con datos dados a conocer hoy por el Inegi en el primer trimestre del 2026 las exportaciones de Jalisco ascendieron a 17 mil 377.5 millones de dólares lo que significó un crecimiento del 106.6 por ciento en comparación con el primer trimestre del año pasado cuando ascendieron a 8 mil 457.1 millones de dólares.

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Sectores con mayor número de exportaciones

En el primer trimestre del 2026 el repunte en las exportaciones de Jalisco fue encabezado por el sector manufacturero, seguido del sector agropecuario y minería.

A nivel nacional en el primer trimestre de 2026, el valor total de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 158 mil 117.5 millones de dólares. Destacó la participación de Chihuahua (22.8 % del total de las exportaciones), Jalisco (11.0 %), Coahuila (9.4 %), Nuevo León (9.2 %), Baja California (8.2 %), Guanajuato (6.3 %) y Tamaulipas (4.9 %) que en conjunto, aportaron 71.8 por ciento.

En su comparación anual, las cinco entidades con mayores aumentos en el valor de sus exportaciones fueron: Quintana Roo (764.7 %), Guerrero (106.8 %), Jalisco (106.6 %), Chihuahua (69.0 %) y Zacatecas (56.4 %).

En el trimestre enero-marzo de 2026, con base en los sectores de actividad económica, las exportaciones manufactureras representaron 92.3 % del valor total de las exportaciones de las entidades federativas. Siguieron las de minería (petrolera y no petrolera), con 4.8 %, y las del sector agropecuario, con 2.9 por ciento.

A tasa anual, el valor de las exportaciones de las entidades federativas incrementó 17.9 por ciento. Según sectores económicos, el de las manufactureras aumentó 19.9 % y el de minería 6.8 por ciento. El correspondiente al sector agropecuario disminuyó 13.1 por ciento.

Por su crecimiento anual, sobresalieron las exportaciones del sector manufacturero en Jalisco, Baja California Sur, Chihuahua, Quintana Roo y Nayarit; las del sector minero, en Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Coahuila; y las del agropecuario, en Quintana Roo, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Coahuila.

Al interior de las entidades federativas predominaron las exportaciones del sector manufacturero, con excepción de Campeche, Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Sinaloa y Nayarit. En estas, prevalecieron las exportaciones del sector minero (petrolero y no petrolero) o del agropecuario.

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