Rescatan con vida a niño de 3 años tras permanecer casi seis días bajo los escombros en Venezuela

A poco tiempo de que se cumplan seis días desde el doble terremoto que sacudió a Venezuela, dejando decenas de edificios derrumbados, más de mil 700 muertos y miles de heridos, fue rescatado con vida un niño de tres años de entre los escombros.

El Ministerio de Comunicación informó sobre el rescate que se realizó durante la madrugada de este martes en un edificio de Los Corales, en La Guaira, considerado el estado más devastado por los sismos.

"Las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania", detalló el Ministerio de Comunicación, cuando en el país han pasado casi 140 horas tras los terremotos.

El lunes, otro menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en La Guaira, informó el Gobierno de Venezuela.

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En la red social X, el Ministerio de Comunicación aseguró entonces que el niño fue rescatado en el sector Caribe de La Guaira, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos.

Más de 3 mil 300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Según cifras oficiales, el doble terremoto ha dejado también al menos 15 mil 866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales "189 sufrieron un colapso total". Se han reportado al menos mil 719 fallecidos y 5 mil 34 heridos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58 mil 870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

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MB