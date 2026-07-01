La Auditoría Superior de la Federación presenta denuncias por daños al erario

El auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que el órgano a su cargo presentó 21 denuncias penales por presuntos daños al erario por más de 600 millones de pesos, cometidas por los tres órdenes de Gobierno durante el ejercicio presupuestal 2025.

Destacó que se iniciaron 31 expedientes de investigación, también contra Gobiernos municipales, estatales y federal, como parte de los primeros resultados de la reforma en materia de fiscalización aprobada el pasado 21 de abril, que faculta a la ASF para iniciar indagatorias y denuncias sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización.

“A su vez, presentamos ante la autoridad substanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivadas de la detección de colusiones en procedimientos de contratación pública”, explicó.

Durante la primera entrega de la fiscalización a la cuenta pública 2025, Palacios Cardel informó que el Programa Anual de Auditorías establece la realización de 2 mil 244 auditorías a lo largo del año, de las cuales, 209 se realizarán a dependencias federales.

El funcionario reiteró que anteriormente, los procesos de auditoría se desarrollaban bajo un esquema de revisiones aisladas, y sostuvo que con el nuevo modelo de Auditoría Integral, se lleva a cabo una sola revisión al 100% de los recursos ejercidos de cada dependencia o Entidad federativa.

Sobre esta primera entrega, detalló que se harán públicos los resultados de auditorías efectuadas a cada una de las 32 Entidades Federativas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de la distribución y pago de las Participaciones Federales a los Municipios y Alcaldías, con lo que se verificaron 29 mil 736 transferencias de recursos correspondientes a todos y cada uno de los 2 mil 478 entes de este orden de Gobierno.

Informó que “por intervención de la Auditoría Superior, previo a la conclusión de las auditorías, se logró recuperar en favor de los Municipios, los recursos que no les habían sido efectivamente transferidos; por lo que, de manera inédita, únicamente quedó pendiente de aclarar la transferencia de 1.4 millones de pesos por parte de una entidad federativa, de los más de 300 mil millones de pesos a distribuir”.

Puntualizó que se creó una Secretaría General de Fiscalización; la Auditoría Especializada en Dictaminación e investigación; y la Unidad de Atención Ciudadana, que permite recibir denuncias vía WhatsApp.

Adelantó que este 1 de julio, instalarán el “Comité de Gestión por Competencias de la Auditoría Superior de la Federación”, con lo que ahora la ASF será además una entidad de Certificación y Evaluación.