Pemex garantiza abasto de combustible pese a bloqueos y ataques a estaciones

Este lunes, Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que el suministro de combustible está garantizado en todo el país, luego de que se registraran bloqueos y ataques a estaciones de servicio tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

A través de un comunicado, la empresa productiva del Estado informó que sus operaciones se desarrollan con normalidad y que el abasto de gasolinas y diésel se mantiene sin interrupciones en las distintas regiones del territorio nacional. Asimismo, subrayó que se ha reforzado la vigilancia en instalaciones estratégicas para salvaguardar la integridad del personal y asegurar la continuidad en la distribución de combustibles.

“Garantiza Pemex suministro de combustibles en el país, por lo que informa que sus operaciones se desarrollan de forma normal y se tiene garantizado el abasto y suministro nacional de combustibles”, indicó la empresa.

Los hechos violentos, que incluyeron incendios y afectaciones a estaciones de servicio, se concentraron principalmente en Guadalajara y otras zonas de Jalisco, de acuerdo con reportes preliminares.

Pese a este contexto, Pemex reiteró que no existe riesgo de desabasto y llamó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

"Cabe señalar que se mantiene una vigilancia constante para asegurar la integridad física de las instalaciones, así como de las y los trabajadores de Pemex", apuntó.

Hasta el momento no ha habido un recuento de los daños. Sin embargo, algunas gasolineras suspendieron temporalmente sus actividades como medida preventiva ante posibles riesgos.

En redes sociales se han compartido videos que indican que los delincuentes han hecho explotar estaciones, autos, camiones y negocios.

