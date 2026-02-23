La captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Nueva Generación, es un claro ejemplo de cómo se ha tenido que reconfigurar la estrategia de seguridad del Gobierno de México, especialmente ahora bajo la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum , consideró Arturo Villareal Palos, especialista en Derecho Penal e investigador de la Universidad de Guadalajara.

El operativo, dijo, no solo representa un golpe relevante al crimen organizado, sino también una señal clara de reestructura en la política de seguridad en comparación con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador , y en la relación con Estados Unidos.

El académico consideró que desde el inicio del actual Gobierno se marcó una diferencia respecto al sexenio anterior, particularmente con decisiones en el gabinete de seguridad que anticipaban ajustes de fondo. Sin embargo, advirtió que la estrategia se ha visto influida por factores externos, en especial por la presión del Gobierno estadounidense y su participación a través de labores de inteligencia.

Para Villareal Palos, este cambio se puede leer como parte de los intentos de México para evitar la intervención directa de Estados Unidos, luego de que Donald Trump designara a los carteles mexicanos como terroristas, y por lo cual, además, "es evidente que existe un involucramiento mayor, particularmente en el intercambio de información".

"Es muy claro que está haciendo mucha más coordinación con información que ellos llaman inteligencia, aunque realmente no sabemos a qué grado está llegando, o si llega hasta el campo", cuestionó.

Sobre los pendientes, Villareal Palos indicó que la estrategia no puede darse por concluida con este operativo y que la presión internacional continuará mientras que el mercado ilícito siga vigente , además de que aún falta por atacar otros cárteles, como lo es el Cartel de Sinaloa.

"Esto no se va a acabar mientras haya un mercado. A lo que sí podemos aspirar es a que la violencia se reduzca y que los cárteles se limiten a hacer su trabajo, que no empiecen a extender sus brazos de tal modo que se conviertan en depredadores, que terminen controlando territorios y comercios. Eso creo que sí podemos aspirar a tenerlo controlado", señaló el especialista en materia de seguridad.

Para Marcos del Rosario, académico del ITESO, aunque ya se observaban algunos avances en la reducción de homicidios y ciertos delitos, el operativo representa un giro más visible respecto a la política aplicada en el sexenio anterior, coincidiendo así con Villareal Palos.

"Como lo hemos venido platicando, la estrategia que se ha venido implementando mostraba ciertos avances en la reducción de homicidios en algunos delitos, en otros no tanto, pero decíamos que había un cambio. Aunque no se veía con claridad algún resultado. Creo que con la captura y abatimiento del Mencho el día de ayer sí se ve ya un cambio sustancial en la estrategia y al menos una separación de lo que en el sexenio pasado era el adagio aquel de 'abrazos no balazos'", señaló.

Del Rosario sostuvo que el operativo también respondió a factores externos, particularmente a la relación con Estados Unidos, y que el Gobierno mexicano optó por anticiparse ante posibles decisiones de la Administración de Donald Trump.

"Esa captura, ese abatimiento, sí muestra un hacer distinto a la omisión que hubo en los últimos años. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en buena medida esa captura deviene de una presión directamente de Donald Trump. Me parece que el Gobierno lo que hace es adelantarse para evitar cualquier posible inclusión por parte del Gobierno de Estados Unidos", dijo.

También puedes leer: ONU lamenta muertes de civiles y militares tras jornada violenta

El especialista advirtió que el reto no termina con la caída de un líder criminal, sino que el verdadero pendiente es desarticular la estructura financiera, territorial y operativa del grupo , así como contener eventuales disputas internas o reacomodos con otras organizaciones.

"No basta con la captura o el abatimiento de un líder porque puede ser que ya haya una línea sucesoria clara o no, y eso va a implicar también una guerra intestina. Lo que viene es evidenciar una estrategia para desarticular toda esa infraestructura financiera, territorial y operativa del cártel. Yo no veo la eficacia de los resultados si no se hace de la mano con el Gobierno de los Estados Unidos; tiene que ser una estrategia binacional para que dé resultados", finalizó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP