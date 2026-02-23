Entre disparos, aeronaves de las Fuerzas Armadas y lanzamisiles, fue como se desarrolló el operativo que llevó a la captura y muerte de uno de los criminales más buscados, no solo de México, sino de las autoridades internacionales, por liderar uno de los grupos del crimen organizado más importantes a nivel global: Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”.

Así lo dio a conocer el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien detalló paso a paso las acciones implementadas por las autoridades federales, en coordinación con acciones de inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos , y el cual comenzó desde hace tiempo buscando el momento más oportuno para realizar la captura.

El general comenzó compartiendo un breve contexto sobre “El Mencho”, quien, recordó, inició operaciones en la década de los años 90 con “los Valencia” y el hoy extinto Cártel del Milenio. Desde entonces, afirmó el general, “ya era un objetivo relevante de las autoridades mexicanas”.

Fue en 2012, tras el abatimiento de “Nacho Coronel” (en 2010) que se consolidó como líder del Cártel Nueva Generación, y en 2016, recordó el general, Estados Unidos lo agregó en su lista “De los fugitivos más buscados”, requerido por una corte de Texas.

En 2018 la Fiscalía general de la República ofreció 30 millones de pesos como recompensa por su captura, y en diciembre de 2024 Estados Unidos aumentó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que llevara a su captura.

Fue así que, dijo, a partir de labores de inteligencia e información complementaria, obtenidas con apoyo del gobierno de Estados Unidos, se hizo el seguimiento a la red de vínculos de “El Mencho” hasta que se dieron las condiciones para su detención ayer domingo.

El general afirmó que, luego de recabar información, datos e indicios, de diversas fuentes, el pasado 20 de enero se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del “Mencho”, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco . “En ese lugar se reunió con “el Mencho” esta pareja sentimental y el 21 de febrero, se retira del inmueble, y se obtuvo información que “el Mencho” permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad”, señaló Trevilla Trejo.

Afirmó, fue el mismo 21 de febrero cuando las autoridades federales comenzaron la planeación del operativo para su captura.

“Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que: quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional quien planeó la operación”, explicó el general.

A partir de ello es que se organizó una fuerza operativa integrada por tres componentes: uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial conjunta: Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional; una fuerza aeromóvil, constituida con seis helicópteros y personal de Fuerzas Especiales, que se dirigiría al área de operaciones; y el tercer componente, una Fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones texanos de la Fuerza Aérea Mexicana.

Los helicópteros, detalló el general, “para obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa: no llegaron a Jalisco, estuvieron, esta Fuerza estuvo a órdenes, en situación de alerta, en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco”.

¿Dónde se escondió “El Mencho" tras ser descubierto por militares?

Una vez que se corroboró, ya el 22 de febrero durante la madrugada, la presencia del “Mencho” en la zona serrana de Tapalpa donde se le había ubicado, fue la Fuerza Terrestre la que se desplazó al lugar donde él se encontraba para efectuar la detenció n.

“Se iba a hacer un cerco. “El Mencho” tiene dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Entonces, se iba a hacer un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas, de que el personal estaba armado. Entonces, se iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control y Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces, se desplaza este personal y abren fuego, el personal de seguridad del “Mencho” contra el personal militar”, refirió el general.

Luego de ello, afirmó, fue que salió Nemesio Oseguera intentando huir, dejando en el sitio a un grupo con una gran cantidad de armamento. “Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada, y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción”, detalló el titular de la Sedena.

Ahí, dijo, fallecieron en total ocho delincuentes. “El día de ayer se comunicó que 'habían sido 4' porque era la información preliminar que teníamos, hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno ya, se procede a revisar toda el área y se localizaron 4 cuerpos más”, señaló Trevilla Trejo.

Hallaron el lanzacohetes que derribó a un helicóptero de las Fuerzas Armadas en 2015

En ese mismo sitio, señaló el general, es que se logró asegurar siete armas largas y dos lanzacohetes. “Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente”.

Se trata del hecho registrado el 01 de mayo en dicho municipio, donde tras el derribo de la aeronave murieron siete personas, tres de ellas militares quienes viajaban en el helicóptero.

También se aseguraron ocho vehículos, dos racer, cartuchos y cargadores.

Trevilla Trejo continuó detallando la operación. Mientras “El Mencho” y su círculo cercano trataban de huir se internaron en la zona boscosa, en un complejo de cabañas ubicado “en las orillas de Tapalpa”, y ante lo cual establecieron un cerco para perseguirlo.

“Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia dónde se dirige “el Mencho” y su círculo cercano. Se establece un cerco. Los persigue el personal de Fuerzas Especiales. Lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales”, detalló el general.

“Llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron, los lanzacohetes, afortunadamente; sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una Fuerza Aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana, en Sayula, Jalisco, ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente, no hubo personal militar herido en esta acción”, dijo el titular de la Sedena.

Posteriormente, continuó, el personal militar repelió la agresión, resultado de ella herido “El Mencho” y dos de sus escoltas, y se detuvo a 2 delincuentes más. Además se aseguraron tres armas largas, dos cortas, lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos.

El abatimiento de “El Mencho"

Una vez que se controló la situación, dijo el general, el personal de Sanidad Militar acudió al lugar donde se hallaba herido “El Mencho” y su círculo de seguridad, es decir, sus 2 escoltas heridos, a quienes determinaron evacuar “debido a que estaban muy graves”.

“Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al “Mencho”, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente fallecen en el trayecto”, explicó Trevilla Trejo.

Así, tras la muerte de Nemesio Oseguera, se decidió que el helicóptero en el cual se trasladaba a los abatidos y el elemento herido se dirigiera al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, donde se hallaba un avión de caza de la Fuerza Aérea.

“Llegan ahí, los trasladan al avión caza, y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo, por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí, en la capital de Jalisco”, dijo el titular de la Sedena.

Pero no terminó ahí, pues de acuerdo con el general Trevilla Trejo, como parte de estas operaciones y a partir de la información de inteligencia militar, se tuvo información de que Hugo “H”, alias “El Tuli”, señalado de ser el operador logístico financiero “y principal persona de confianza de Nemesio, se encontraba en El Grullo, Jalisco, orquestando las acciones de violencia en la Entidad.

Desde ahí, afirmó el general, “El Tuli” estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, negocios, instalaciones del gobierno, entre otros, “y ofrecía, además, 20 mil pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial”, afirmó.

Fue entonces que se desplegó una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, quienes localizaron, efectivamente en El Grullo, a “El Tuli”, quien intentó escapar a bordo de un vehículo mientras agredía al personal militar, que repelió la acción y lo abatió en el punto.

A Hugo “H” se le aseguró un arma larga y un arma corta, y se le encontraron siete millones 200 mil pesos y 965 mil dólares americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo.

Los detenidos y lo asegurado, finalizó el general Trevilla, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, y para el caso de Jalisco, se realizó un refuerzo militar en busca de resguardar a la ciudadanía y proceder a la normalización de las actividades.

Se decidió fortalecer la presencia del personal militar con dos mil 500 elementos y se envió a personal de Fuerzas Especiales en tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.

