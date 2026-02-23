Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), cayó tras un operativo encabezado por el Ejército mexicano en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Era uno de los más buscados en México y Estados Unidos, pero ¿cuánto tiempo tenía prófugo?

"El Mencho" fue detenido este domingo en Tapalpa , Jalisco, donde resultó herido de gravedad junto con dos integrantes del CJNG; los tres fallecieron durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México. Llevaba una década prófugo .

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de la República (FGR), Fuerzas Especiales del Ejército planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa.

De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue la Fuerza de Trabajo Interagencial Conjunta contra los Cárteles (JITF-CC), bajo el mando del Comando Norte, la que colaboró en la operación de las fuerzas federales mexicanas.

El atentado contra Harfuch

Ocurrió el 26 de junio de 2020, a las 06:35 horas, en Lomas de Chapultepec.

Omar García Harfuch recibió 3 impactos de bala y varias heridas por esquirlas .

"Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CNG...", publicó Harfuch.

En el ataque se utilizaron fusiles Barret .50 y se contabilizaron más de 414 casquillos percutidos en la escena.

En el atentado murieron dos de sus escoltas y una mujer civil que pasaba por la zona en su auto .

Según las investigaciones de la FGJ, los sicarios fueron contratados tres semanas antes y se organizaron en cuatro células de siete hombres, cada una para cerrar el paso en Paseo de la Reforma.

Sentencia histórica: En marzo de 2024 se dictó una sentencia de 316 años de prisión para 12 de los implicados en el ataque.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *