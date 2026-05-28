Un nuevo sobresalto sacude la infraestructura energética de México este 28 de mayo de 2026, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un conato de incendio en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, ubicado en la región sur del estado de Veracruz, desatando una rápida movilización de los equipos de seguridad industrial y protección civil.

El incidente encendió las alarmas de las autoridades locales y federales, quienes monitorean de cerca la situación para evitar una escalada que comprometa a las comunidades aledañas y al medio ambiente. La noticia corrió rápidamente a través de redes sociales y medios de comunicación, generando inquietud entre los habitantes de la zona.

Las autoridades de la empresa productiva del Estado activaron de inmediato los protocolos internos de emergencia, focalizando los esfuerzos de contención directamente en la planta de amoníaco. Los equipos de respuesta rápida lograron aislar la zona afectada mediante maniobras tácticas de alta precisión, bloqueando el paso del fuego hacia otras áreas críticas del complejo industrial.

��Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz, que fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad.



No se reportan… pic.twitter.com/NjqyageUHs— Azucena Uresti (@azucenau) May 29, 2026

Esta intervención oportuna resultó fundamental para neutralizar la amenaza en sus primeros minutos de desarrollo, demostrando la eficacia de los simulacros previos. Los ingenieros de turno coordinaron las acciones desde el cuarto de control, asegurando que el personal operativo evacuara el perímetro de riesgo sin contratiempos.

Este evento ocurre en un momento de alta presión operativa para Pemex, que busca estabilizar su producción nacional de derivados mientras enfrenta un intenso escrutinio público por las condiciones físicas de sus instalaciones.

Periodistas como Azucena Uresti y diversos medios de comunicación difundieron los primeros reportes del siniestro, subrayando la tensión constante que viven los habitantes de la región sur de Veracruz cada vez que las columnas de humo emergen de las plantas petroquímicas.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz, que fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad.



No se reportan…— Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 29, 2026

La respuesta inmediata en Cosoleacaque

El personal especializado en contraincendios de la instalación ejecutó maniobras de enfriamiento y cierre de válvulas en las líneas de suministro principales de manera coordinada. Estas acciones de contención permitieron sofocar el conato antes de que comprometiera la integridad estructural de los equipos de procesamiento de amoníaco, salvaguardando millones de pesos en infraestructura.

El manejo de este químico exige precisión absoluta, ya que su volatilidad representa un riesgo mayúsculo si entra en contacto prolongado con fuentes de ignición o altas temperaturas. Los bomberos de Pemex utilizaron espumas químicas especiales y cortinas de agua para disipar cualquier acumulación de gases peligrosos en la atmósfera circundante.

Hasta el momento, los reportes preliminares de Protección Civil y de la propia petrolera indican que no existen trabajadores lesionados ni víctimas fatales derivadas de este suceso, lo cual representa un alivio para las familias de los obreros.

La dirección del complejo petroquímico mantiene un monitoreo constante de las emisiones atmosféricas y la temperatura de los equipos para descartar cualquier riesgo secundario, garantizando así la seguridad del personal operativo que permanece en el sitio. Los servicios médicos de la paraestatal continúan en alerta máxima, listos para atender cualquier crisis nerviosa o complicación respiratoria menor que pudiera surgir durante las labores de limpieza.

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El impacto en la producción de amoníaco

La planta de amoníaco de Cosoleacaque representa un eslabón crucial para la cadena de producción de fertilizantes en el territorio nacional, abasteciendo a gran parte del sector agrícola. Aunque los bomberos controlaron el fuego rápidamente, los paros técnicos de emergencia obligan a los ingenieros a realizar inspecciones exhaustivas y pruebas de ultrasonido antes de reanudar las operaciones regulares.

Estas pausas preventivas generan retrasos temporales en la producción, impactando indirectamente los compromisos de suministro para los campesinos del país. Los analistas económicos advierten que cualquier interrupción prolongada en este complejo podría encarecer los insumos agrícolas durante la próxima temporada de siembra.

¿Dónde se ubica el Complejo Petroquímico Cosoleacaque?

El Complejo Petroquímico Cosoleacaque se localiza en la región sur del estado de Veracruz, México. Constituye una instalación estratégica de Pemex dedicada principalmente a la producción de amoníaco, un insumo esencial para la elaboración de fertilizantes agrícolas.

¿Qué riesgos tiene una fuga de amoníaco?

El amoníaco actúa como un gas tóxico y altamente corrosivo. Una fuga representa un riesgo severo para la salud respiratoria de los trabajadores y las comunidades cercanas, además de volverse inflamable bajo ciertas condiciones específicas de concentración y temperatura.

JM