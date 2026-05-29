Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 29 de mayo informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa