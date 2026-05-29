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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 29 de mayo informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
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