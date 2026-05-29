El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió retirar el dictamen de la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que reglamenta la reforma constitucional que incluye la intervención extranjera como causal de nulidad de una elección.

La solicitud ocurrió después de una reunión privada entre Monreal, Kenia López Rabadán (PAN), Ivonne Ortega (MC), Elías Lixa (PAN), Rubén Moreira (PRI), Reginaldo Sandoval (PT) y Raúl Bolaños-Cacho (Verde), la cual el morenista describió como una sesión “tensa” enfocada en reconducir los trabajos legislativos.

El legislador apuntó que, de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de la Cámara, los asuntos que son materia de un periodo extraordinario y no son agotados, deberán enlistarse para la siguiente sesión del periodo ordinario, salvo que haya otro periodo extraordinario.

“Si no se aprueba hoy (jueves), tendríamos sólo seis días para que se apruebe la reforma constitucional, se declare la constitucionalidad el lunes, y no nos daría tiempo para aprobar la ley reglamentaria; entonces, puede ser en septiembre, puede ser en un periodo extraordinario, pero ya no aplicaría a la elección de 2027, porque estaría dentro del plazo que prohíbe legislar en materia electoral federal tres meses antes de que inicie el proceso”, anotó el legislador.

“La reforma secundaria puede aprobarse en cualquier periodo extraordinario o en las primeras sesiones de septiembre, pero el efecto jurídico es que no se aplicará para el proceso electoral 2027, por lo que aplicaría hasta la elección presidencial de 2030”, expresó.

Dijo que la reforma constitucional que se aprobó queda vigente, aunque reconoce que falta la ley reglamentaria, donde se establecerá “qué se entiende por injerencia, por intervención, por pruebas fehacientes y plenas, y por acreditación de conductas del extranjero”.

“La reforma constitucional está aprobada, pero la nulidad de una elección tiene que ser regulada en la ley reglamentaria, y en tanto no se apruebe la ley reglamentaria no puede aplicarse la nulidad de una elección, aunque haya base constitucional, yo digo que se pospone la discusión y la aprobación de la ley secundaria”, explicó Monreal.

Destacó que ya tiene un acuerdo con el PVEM y el PT para su aprobación, pero falta PRI, PAN y MC, “quiero hacer que esta ley satisfaga a todos”.

“De hecho ya la tengo negociada con el PVEM y el PT. Podríamos ahorita proponerla y sacarla, pero es un tema que yo, como soy autor, me interesa que salga con el mayor consenso y que se elimine y se erradique totalmente la denuncia de censura o la denuncia de que pudiera, con un simple Twitter, artículo o entrevista, ser motivo de anulación”, dijo Monreal.

El dictamen fue enlistado para su discusión en el Senado modifica la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para establecer que serán violaciones graves para anular elecciones federales o locales la intromisión, financiamiento, presión, manipulación, coacción o cualquier acto cuyo objeto sea influir indebidamente en la organización, desarrollo o resultados de los comicios.

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la bancada legislativa de Morena han alertado de la injerencia de agentes, organizaciones y funcionarios extranjeros en la política de nuestro país.

En América Latina, la administración de Donald Trump ha intervenido apoyando a candidatos en las elecciones de Guatemala, Honduras, Argentina y en el próximo proceso electoral de Brasil.

Agencias

EL INFORMADOR/ P. Becerra

Gobierno pide claridad en nueva ley

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “sí, puede haber un riesgo de una intervención extranjera” en la siguiente elección del 2027.

Cuestionada sobre si ve una amenaza real de injerencia extranjera en las próximas elecciones federales, la mandataria respondió que “sí”. Advirtió que la ley debe exponer “que en efecto hubo intervención. Eso tiene que venir en la ley de manera muy clara”, indicó.

CT