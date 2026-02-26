La Ciudad de México será pionera en el país en regular el uso y el tránsito de los patines y bicicletas eléctricas , según lo han compartido autoridades capitalinas.

Si bien estos medios de transporte se han popularizado en todo el país por su accesibilidad, economía en el mantenimiento y su funcionalidad para desplazar personas con rapidez, también han sido objeto de opiniones mediáticas entre las y los automotores y autoridades viales, ya que no cuentan con reglamentaciones ni regulaciones .

Los patines y las bicicletas eléctricas, pese a que cuentan con motor, habían estado exentos de las leyes de vialidad que rigen a conductores y conductoras por no considerarse vehículos del mismo alcance que un automóvil o una motocicleta , lo que origina la vigente molestia de las y los usuarios, misma que también ha escalado a peatones, quienes refieren en redes sociales que deberían circular fuera de las banquetas.

Regulación de patines y bicis eléctricas en CDMX

Las autoridades capitalinas ya definieron los lineamientos con la circulación de bicicletas eléctricas y patines eléctricos, incluyendo carriles permitidos, obligaciones de seguridad y, lo más controversial, la implementación de placas, licencia y seguro obligatorio para ciertos tipos de vehículos eléctricos ligeros .

Aunque, por el momento, son solo propuestas que les mandaron a la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Y es que, tras la aprobación de la reforma correspondiente en el Congreso de la Ciudad de México hace aproximadamente seis meses, se estableció un plazo de 360 días para que la administración local realice las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito. Entre los pendientes se encuentran ajustes técnicos como el diseño de placas y la definición del mecanismo de emplacamiento en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Mientras este proceso continúa, las bicimotos, bicicletas eléctricas y patines siguen operando sin cambios regulatorios para los usuarios.

Mercado en crecimiento pese a controversias

El auge de las bicicletas eléctricas y patines en la Ciudad de México también se explica por la amplia disponibilidad de productos importados, principalmente de origen chino.

Factores como costos de producción, desarrollo tecnológico y economías de escala han permitido que estos vehículos lleguen al mercado local con precios accesibles, impulsando su adopción entre usuarios que buscan soluciones de movilidad económica.

FF