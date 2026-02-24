Pasaporte mexicano: Estos son los bancos donde puedes pagarlo en 2026

La expedición del pasaporte mexicano se mantiene entre los procedimientos más demandados por quienes proyectan salir del país por motivos turísticos, académicos, laborales o comerciales. Para 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) conserva el mecanismo de pago a través de bancos autorizados y plataformas electrónicas, en cumplimiento con el cobro de derechos federales por la emisión de este documento oficial de identidad y viaje.

Este requisito representa un paso clave dentro del proceso de emisión del pasaporte mexicano y obliga a recurrir únicamente a los mecanismos oficiales para prevenir anomalías. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio de Administración Tributaria han reiterado que solo las instituciones bancarias autorizadas están facultadas para recaudar los derechos federales correspondientes a este trámite.

Bancos autorizados para pagar el pasaporte mexicano en 2026

Previo a acudir a un módulo de atención, el solicitante debe agendar su cita mediante el portal oficial de la SRE o a través de los canales telefónicos y digitales habilitados. Una vez confirmada, el sistema genera una hoja de ayuda con línea de captura, indispensable para realizar el pago en la institución financiera seleccionada.

Las entidades bancarias donde es posible cubrir el costo del trámite, ya sea directamente en ventanilla o mediante banca electrónica son:

BBVA

Banorte

Citibanamex

Santander

HSBC

Scotiabank

BanBajío

Afirme

Banjercito

Banregio

Costos del pasaporte en 2026

Las tarifas vigentes dependen de la duración del documento:

1 año: 920 pesos

3 años: 1,795 pesos

6 años: 2,440 pesos

10 años: 4,280 pesos

Además, las personas mayores de 60 años, quienes viven con discapacidad y los trabajadores agrícolas temporales pueden obtener un descuento del 50% , siempre que acrediten su situación con la documentación correspondiente.

¿Cómo se hace el pago?

Para efectuar el pago en ventanilla bancaria, el solicitante debe:

Descargar e imprimir el formato de ayuda para pago de pasaporte, disponible al agendar la cita en el portal oficial de la SRE o en el sitio de servicios tributarios.

Llenar correctamente los datos requeridos: CURP, vigencia del pasaporte, monto a pagar, entre otros.

Acudir con ese formato al banco elegido, presentarlo y pagar el monto correspondiente.

Conservar el recibo bancario con sello digital, pues será parte de los requisitos el día de la cita con la SRE.

