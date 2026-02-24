Profeco revela la clave para elegir mariscos frescos y evitar riesgos en Cuaresma

El pasado 18 de febrero arrancó la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza y terminará el Jueves Santo 2 de abril, y siguiendo la tradición católica, para los creyentes no está permitido comer carnes rojas los viernes de cada semana hasta la finalización de la temporada. Por lo que este tipo de carnes se sustituye por pescados, mariscos y más productos provenientes del mar.

Es por esto que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparte consejos y recomendaciones con el fin de que las personas realicen una selección adecuada y consumo saludable y seguro de productos del mar.

Profeco exhorta a las y los consumidores a adquirir esta comida en establecimientos que cuenten con las condiciones adecuadas de higiene, así como de refrigeradores y congeladores que garanticen su frescura.

También pide revisar que cuenten con báscula que esté a la vista y holograma de calibración.

¿Cómo comprar pescado fresco en esta Cuaresma?

Para saber cómo comprar pescado y mariscos en esta Cuaresma, Profeco da ocho consejos para adquirir el marisco más fresco y saludable.

Los pescados y mariscos frescos deben tener un aroma similar al del mar. Si desprenden un olor agrio, amargo o parecido al amoníaco, significa que están en descomposición y es mejor no comprarlos. La textura es clave: la carne debe sentirse firme. Al presionarla ligeramente, tanto la piel como el músculo deben recuperar su forma de inmediato. En los pescados enteros, los ojos y la piel deben verse brillantes, con escamas bien adheridas y sin olores desagradables. Las agallas deben ser de tono rosado o rojizo y mantenerse firmes. Los camarones frescos se distinguen por su apariencia translúcida y brillante, lo que indica que conservan buena calidad. En el caso de moluscos bivalvos, como almejas, las conchas deben cerrarse al tocarlas y no presentar fracturas, ya que esto es señal de frescura. Si se compran filetes, hay que verificar que no estén resecos u oscurecidos en las orillas, ni que tengan tonalidades verdosas o amarillas. Para ostiones y mejillones, lo recomendable es elegir aquellos cuyas conchas permanezcan completamente cerradas. Cuando se trate de productos congelados, es fundamental revisar la fecha de caducidad indicada en la etiqueta antes de llevarlos.

Finalmente, pide a las y los consumidores que, en caso de detectar en la venta de estos productos, como kilos incompletos, la Profeco pide denunciar en el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o mediante sus redes sociales.

