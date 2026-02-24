En 2026, la edad se mantiene como uno de los factores determinantes al solicitar un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Aunque la ley no establece una edad máxima explícita para pedir financiamiento, el organismo aplica un criterio operativo que fija el límite real para contratar un crédito y define el plazo disponible para liquidarlo.

La regla vigente señala que la suma entre la edad del solicitante y el plazo del crédito no debe superar los 70 años en el caso de los hombres y los 75 años en el caso de las mujeres . Esto significa que no existe una prohibición directa para personas mayores, pero sí una restricción técnica que reduce automáticamente los años disponibles para pagar el financiamiento conforme aumenta la edad.

En términos prácticos, un hombre de 60 años podría acceder a un crédito con un plazo aproximado de hasta 10 años, mientras que una mujer de la misma edad tendría un margen ligeramente mayor, siempre que no rebase el tope de 75 años. En contraste, trabajadores de 20 o 30 años pueden obtener plazos de hasta 30 años. Este ajuste se realiza de manera automática durante la precalificación y no puede modificarse por solicitud del derechohabiente.

Aunque la Ley del Infonavit no fija una edad máxima, sí faculta al Instituto, a través de su Consejo de Administración, para establecer reglas técnicas relacionadas con plazo, capacidad de pago y elegibilidad. Bajo ese marco, el criterio de edad funciona como una disposición operativa destinada a asegurar que el crédito se liquide dentro de un periodo compatible con la vida laboral activa del trabajador y a reducir riesgos financieros a largo plazo.

La edad también influye en el monto autorizado. Al contar con menos años para pagar, la mensualidad aumenta, y dado que esta no puede superar un porcentaje del salario del trabajador, el monto máximo disponible se reduce. Por ello, quienes solicitan el crédito en edades cercanas al límite suelen recibir una oferta menor a la esperada, incluso si perciben ingresos elevados. Para calcular el financiamiento, el Infonavit considera el salario registrado, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, la capacidad de pago y el plazo permitido según la edad.

Para iniciar el trámite en 2026 es indispensable tener una relación laboral vigente y aportaciones patronales activas ante el IMSS, ya que el esquema está diseñado para trabajadores en activo. En la mayoría de los casos, personas jubiladas o pensionadas que ya no cotizan no pueden solicitar un nuevo crédito , debido a que el financiamiento depende de un salario activo y contribuciones recientes al Fondo de Vivienda.

Además de la compra de vivienda, el Instituto ofrece financiamiento para adquirir terreno, construir en terreno propio, remodelar o mejorar una casa e incluso liquidar una hipoteca bancaria previa. Los montos máximos pueden alcanzar alrededor de 3 millones 986 mil pesos para terreno y hasta 2 millones 830 mil pesos para compra de vivienda. Las tasas de interés son fijas y oscilan entre 3.5% y 11% anual, dependiendo del nivel de ingresos. También es posible solicitar más de un crédito a lo largo de la vida laboral, siempre que el anterior esté completamente liquidado.

El trámite puede realizarse en línea a través de Mi Cuenta Infonavit . El proceso inicia con la verificación de datos personales y laborales, continúa con la precalificación para conocer puntos, monto y plazo disponible, y sigue con la elección del producto, la carga de documentación y el seguimiento hasta la firma de escrituras. El Instituto no cobra por la gestión del crédito y recomienda realizar el procedimiento sin intermediarios.

SV