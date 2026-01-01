SRE reporta más de 176 mil atenciones consulares a mexicanos en el extranjero

Durante 2025, la red diplomática y consular de México brindó atención a 176 mil 827 casos de asistencia y protección, de los cuales 97% fueron atendidos por los consulados ubicados en Estados Unidos, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La dependencia detalló que, como parte de la estrategia jurídica implementada a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), se dio seguimiento a 3 mil 838 casos con el respaldo de una red de despachos y organizaciones especializadas en materias penal, migratoria, laboral y familiar.

Además, con el objetivo de proteger los derechos de personas mexicanas detenidas por autoridades estadounidenses, la red consular realizó 9 mil 617 visitas a centros de detención y otorgó 17 mil 597 asesorías legales durante el año, precisó la cancillería.

Por otro lado, la red de 53 consulados en Estados Unidos amplió las medidas de protección preventiva en el ámbito legal durante las Semanas de Asesorías Legales Externas.

En ellas atendió temas clave para la protección y defensa de los derechos de los connacionales, al realizar mil 479 eventos que permitieron asistir de manera presencial y virtual a más de un millón 180 mil 697 personas.

Mediante la Línea de Apoyo Consular, también conocida como el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), atendieron más de 202 mil 457 llamadas provenientes de connacionales en Estados Unidos y Canadá, incrementando la eficacia de esta herramienta estratégica para las familias que requieren orientación y acompañamiento inmediato.

La campaña "Conoce y ejerce tus derechos" fortaleció el conocimiento de la comunidad mexicana en el exterior, al realizar 21 mil 400 eventos de protección preventiva en toda la red consular, y más de 4 mil 900 reuniones de puertas abiertas con las y los titulares de estas representaciones.

Por otra parte, la SRE, a través de las 79 Embajadas, 72 Consulados, tres oficinas de enlace, una sección de intereses y 176 Consulados Honorarios en el mundo, atendió emergencias y situaciones urgentes ante conflictos armados y desastres naturales.

Por último, la dependencia afirmó que se consolidó la política de vinculación y atención integral a la mujer (VAIM) en todas las representaciones de nuestro país en el mundo, implementando de manera clara la Política Exterior Feminista de México.

YC