Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes

Ernestina Godoy nombró a Ulises Lara López como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Lara López agradeció a la fiscal general el nombramiento y afirmó que trabajará por la justicia.

"Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia", escribió en redes sociales.

Ulises Lara se quedó al frente de la Fiscalía General de la Ciudad de México cuando Ernestina Godoy dejó el cargo, luego que el Congreso local no ratificó su titularidad por cuatro años más.

X / @UlisesLaraLopez

Lara López, quien anteriormente fungió como encargado de despacho en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), confirmó su nuevo nombramiento a través de redes sociales, precisando que asumió formalmente la encomienda el lunes 29 de diciembre de 2025. El cargo, que pertenecía a Manuel Granados Quiroz, ahora queda bajo su responsabilidad.

Nueva responsabilidad

La Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes está encargada de atender delitos y fenómenos delictivos del ámbito federal que sean turnados directamente por la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) o por la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Su función principal es dar seguimiento a casos de alto impacto y relevancia nacional.

Reconfiguración institucional

Con la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la titularidad de la FGR, tras la salida de Alejandro Gertz Manero, se ha emprendido una reestructuración en áreas clave. Entre los nuevos nombramientos destacan:

César Oliveros Aparicio, como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Héctor Elizalde Mora, al frente de la Agencia de Investigación Criminal.

Trayectoria y antecedentes

Lara López mantiene una estrecha relación profesional con Godoy Ramos. En enero de 2024, luego de que esta no fuera ratificada en la Fiscalía de la Ciudad de México, López asumió el cargo de manera interina. Su paso por la institución capitalina no estuvo libre de controversia.

Poco después de su designación, se cuestionó la rapidez con la que obtuvo su título en Derecho, expedido por el Centro Universitario Cúspide de México. Además, en agosto de 2024 protagonizó un incidente que generó amplia atención mediática, al intervenir personalmente para frenar la detención del actual senador Javier Corral Jurado en un restaurante de la Ciudad de México, durante un operativo encabezado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Chihuahua.

El nombramiento de Lara López se enmarca en una etapa de ajustes estratégicos dentro de la FGR, orientados a reforzar su estructura operativa y el seguimiento de casos de alto perfil a nivel nacional.

EE