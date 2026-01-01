Este es el avance en las obras carreteras impulsadas en México en 2025

Este jueves el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer un balance de cierre respecto de los proyectos carreteros impulsados en 2025, año que, dijo, cerró con "un avance sustantivo en cuanto a obras de infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y educativa", así como en el mejoramiento del espacio público y en beneficio de las y los mexicanos

En general, afirmó, se intervinieron mil 523 kilómetros de carreteras y caminos; y se rehabilitaron y construyeron 31 kilómetros de puentes. Además, dijo la SICT a través de un comunicado, se rehabilitaron 10 aeropuertos y están en proceso de construcción 787 kilómetros de vías para trenes de pasajeros.

"Las obras de infraestructura realizadas en 2025 permitirán una mejor movilidad y una mayor conectividad entre la población. Se construyeron, modernizaron y rehabilitaron carreteras y se terminaron varias obras de continuidad", afirmó la Secretaría como parte de dicho balance.

Mediante el comunicado, la SICT destacó la conclusión de la Carretera San Ignacio-Tayoltita, la Carretera Real del Monte-Huasca, la Carretera Jala-Puerto Vallarta y la Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.

Además, dijo, se avanzó en la construcción de los puentes Rizo de Oro en Chiapas, para conectar los municipios de La Concordia y Chicomuselo, y Nichupté en Cancún para conectar de manera estratégica la zona hotelera de Cancún con el Boulevard Colosio y las Avenidas Tulum y Kabah.

Por otra parte, señaló la dependencia federal, durante 2025 en los Ejes Prioritarios se intervinieron 193 kilómetros de carreteras. Los trabajos incluyeron las siguientes carreteras: Tamazunchale-Huejutla; Bavispe-Nuevo Casas Grande; Macuspana-Escárcega; Salina Cruz-Zihuatanejo; el Circuito Tierra y Libertad en Morelos, en donde se concluyó el puente “Los Muros”; Cuautla-Tlapa; Toluca-Tejupilco, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional; y Guaymas-Esperanza-Yécora, con el apoyo de la Marina

Además, dijo, está en proceso la construcción de 11 puentes y distribuidores viales, entre ellos los puentes Alameda Oriente I y II, en el Estado de México; el puente Arco Norte y Arco Sur, en Colima; el puente de Acceso al Puerto de Veracruz y la Glorieta de las Mujeres Libres, en Baja California Sur.

"Durante 2025, a través del programa “General Lázaro Cárdenas del Río” se intervinieron 820 kilómetros de carreteras. Además, arrancó el programa de entrega de trenes de repavimentación a las entidades federativas. A la fecha, 16 estados del País cuentan con maquinaria especializada para rehabilitar caminos y carreteras y para el próximo año todas las entidades tendrán un tren de repavimentación", destacó la SICT.

Otras obras estratégicas

Desde el inicio de la administración, se han realizado trabajos de conservación en 45 mil 477 kilómetros de la Red Federal de Carreteras libres de peaje, afirmó la Secretaría.

En cuanto a la atención de emergencias por las lluvias extraordinarias, registradas en octubre, en los primeros tres días se restableció la circulación en mil 61 km de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Además, en Guerrero, se impulsaron acciones para reconstruir 68 puentes afectados por los huracanes John y Otis.

En la red federal y caminos alimentadores se rehabilitó el paso en 269 localidades con la liberación de 493 caminos en las cinco entidades afectadas.

Este año se construyeron 135 caminos artesanales a lo largo de 432 kilómetros en 11 entidades del País, y el proyecto ferroviario de la presente administración registró importantes avances", afirmó la SICT, sin dejar de lado el mencionar que en 2025 se inició la construcción de las rutas de trenes de pasajeros México-Querétaro y México-Pachuca, y la Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, estas últimas en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional.

En cuanto a la infraestructura aeroportuaria se trabajó en la ampliación y modernización de 10 aeropuertos en beneficio de 186 millones de usuarios y la meta del gobierno es intervenir 64 aeropuertos del país, en coordinación con la iniciativa privada, además de que comenzaron las pruebas preoperativas del tramo Lechería-AIFA, obra a cargo de la Defensa que tendrá una longitud de 23.7 kilómetros y atenderá a 82 mil pasajeros diarios.

Construcción de planteles educativos, nueva atribución de la SICT

A partir de que, dentro de las nuevas atribuciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encuentra la construcción de planteles educativos, el organismo destacó la edificación de 17 Bachilleratos Tecnológicos en 11 estados y la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala.

A través del Programa Senderos Seguros “Camina Libre, Camina Segura” del Plan Integral Oriente del Estado de México, se reforzó el alumbrado público y se rehabilitó la infraestructura de calles y camellones.

"En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, agradecemos a las y los trabajadores de la construcción, a las y los camineros por su entrega, dedicación y aporte al desarrollo del país a lo largo de este año que termina. Su labor genera oportunidades, bienestar y progreso para millones de personas. Cada kilómetro rehabilitado, cada puente levantado y cada obra concluida es testimonio de su compromiso", finalizó el comunicado.

Cifras de la SICT en 2025:



● Se intervinieron 1 mil 523 kilómetros de carreteras y caminos

● Se rehabilitaron y construyeron 31 kilómetros de puentes

● Se utilizaron 4 mil 747 máquinas para llevar a cabo las obras

● Se generaron 87 mil fuentes de empleo

● Se construyeron 787 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y

● Se rehabilitaron 10 aeropuertos

YC