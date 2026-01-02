CFE normaliza suministro eléctrico tras sismo de 6.5

Tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes, con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el movimiento telúrico provocó afectaciones al suministro eléctrico de 688 mil 546 usuarios en distintas regiones del país.

La empresa productiva del Estado detalló que, gracias a las labores continuas de su personal técnico y operativo, hasta las 15:30 horas se logró restablecer el servicio al 99.9 por ciento de los usuarios impactados por el corte de energía derivado del sismo.

De acuerdo con el reporte más reciente, solo 112 usuarios permanecen sin suministro eléctrico, por lo que los trabajos de reparación y reconexión se mantienen activos, principalmente en zonas del estado de Guerrero.

La CFE precisó que en la Ciudad de México y el Estado de México el servicio ya fue completamente normalizado, mientras que las brigadas continúan desplegadas en las áreas donde persisten las afectaciones, con el objetivo de restablecer el suministro en su totalidad en las próximas horas.

Operan con normalidad las dos líneas de transmisión que se reportaron fuera de servicio al inicio: Papagayo-Cruz Grande y Pinotepa-Ometepec, apuntó la empresa del estado.

No se identificaron daños en la infraestructura de las centrales generadoras y continúan las guías de inspección civil posterior al evento para determinar si existen áreas de oportunidad por atender.

Para la atención de las afectaciones, la CFE dispuso de 354 trabajadores electricistas, 79 grúas, 138 vehículos. Los trabajos continúan hasta lograr el 100% del restablecimiento, aseguró la empresa.

