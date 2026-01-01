Mercado Sonora tendrá restricción en la venta de animales desde el 1 de enero

A partir del 1 de enero, el Mercado de Sonora dejará de comercializar animales vivos, como parte de una medida obligatoria para garantizar el bienestar animal y hacer cumplir la legislación vigente en la Ciudad de México. La disposición representa un cambio histórico en uno de los mercados más emblemáticos de la capital, conocido durante décadas por la venta de aves, reptiles, mamíferos y otras especies.

La resolución judicial, dictada en agosto de 2025 por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordena a las autoridades de la Ciudad de México hacer cumplir de manera estricta la normativa vigente desde 2023, la cual impide la venta de animales vivos en mercados públicos que no cuenten con condiciones adecuadas de sanidad y bienestar.

A partir de esta resolución, el Mercado de Sonora modifica de forma sustancial su funcionamiento y cierra un capítulo marcado por señalamientos constantes de activistas y de la propia ciudadanía.

Fin a la venta de animales vivos en el Mercado de Sonora

La medida establece que ningún local dentro del Mercado de Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, podrá vender animales vivos, independientemente de su especie. Esto incluye aves, perros, gatos, conejos, reptiles y fauna silvestre, cuya comercialización había sido motivo de denuncias constantes por presunto maltrato, hacinamiento y falta de condiciones sanitarias.

El fallo judicial ordenó a las autoridades capitalinas supervisar el cumplimiento de la norma y aplicar sanciones a quienes incumplan la restricción, que pueden ir desde multas y clausuras hasta la pérdida de los derechos como locatarios. Además, se instruyó a implementar vigilancia permanente para evitar que la venta continúe de forma clandestina dentro o en las inmediaciones del mercado.

Durante los meses previos a la entrada en vigor de la medida, los comerciantes que se dedicaban a la venta de animales contaron con un plazo para modificar el giro de sus negocios. En ese periodo, varios locales optaron por reconvertirse y ahora ofrecen productos permitidos, como alimento para mascotas, accesorios, artículos de cuidado animal o mercancía relacionada con otros giros tradicionales del mercado.

El Mercado de Sonora continuará operando con normalidad en el resto de sus actividades comerciales, como la venta de hierbas medicinales, artículos esotéricos, flores, piñatas y productos para fiestas, giros que forman parte de su identidad y que no están sujetos a la restricción.

Las autoridades capitalinas han reiterado que el objetivo no es afectar la actividad económica del mercado, sino garantizar el respeto a la legislación y promover prácticas comerciales acordes con las normas de bienestar animal. En ese sentido, se prevé que continúe el acompañamiento a los locatarios para facilitar su adaptación a los nuevos lineamientos.

YC