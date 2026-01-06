Tramitar el pasaporte mexicano en 2026 será más accesible para ciertos sectores de la población, gracias al descuento del 50 por ciento en el pago de derechos que mantiene la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y este beneficio aplica tanto para quienes solicitan el documento por primera vez como para quienes buscan renovarlo, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la autoridad federal.El pasaporte es un documento oficial indispensable para viajar al extranjero, acreditar la identidad y comprobar la nacionalidad mexicana fuera del país. El monto a pagar por el documento varía según la vigencia que elijas; las opciones disponibles van desde un año (válida únicamente para menores de tres años) hasta tres, seis y diez años, siendo esta última la de mayor duración.El beneficio del 50% de descuento no es generalizado, está dirigido exclusivamente a tres grupos poblacionales, definidos por la SRE como prioritarios:En el caso de los trabajadores agrícolas, el descuento suele aplicar únicamente para pasaportes con vigencia menor a 10 años, de acuerdo con las reglas del programa.Para obtener el pasaporte mexicano con descuento en 2026, los solicitantes deberán cumplir con el procedimiento oficial establecido por la SRE. El primer paso es agendar una cita, ya sea a través del sistema en línea o por los canales de atención autorizados.El día de la cita, es indispensable presentar la siguiente documentación en original:Además, cada grupo beneficiario deberá presentar el documento específico que acredite su condición.Adultos mayores: Identificación oficial que demuestre la edad, como la credencial del INAPAM e INE.Personas con discapacidad: Certificado médico emitido por una institución de salud pública o privada, donde se especifique la condición de discapacidad. También es válida la credencial del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI) o del DIF.Trabajadores agrícolas: Carta expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que confirme su participación en los programas de movilidad laboral.Con el descuento aplicado, los costos quedan de la siguiente manera:Agendar una cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es un requisito indispensable para tramitar o renovar el Pasaporte Mexicano. El proceso es gratuito y puede realizarse por tres vías oficiales: en línea, por teléfono o a través de WhatsApp.Una vez programada la cita recibirás en WhatsApp la confirmación con los detalles de tu cita, códigos y la línea de captura para que realices el pago del pasaporte antes de acudir. YC