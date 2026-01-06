Tramitar el pasaporte mexicano en 2026 será más accesible para ciertos sectores de la población, gracias al descuento del 50 por ciento en el pago de derechos que mantiene la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y este beneficio aplica tanto para quienes solicitan el documento por primera vez como para quienes buscan renovarlo, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la autoridad federal.

El pasaporte es un documento oficial indispensable para viajar al extranjero, acreditar la identidad y comprobar la nacionalidad mexicana fuera del país. El monto a pagar por el documento varía según la vigencia que elijas; las opciones disponibles van desde un año (válida únicamente para menores de tres años) hasta tres, seis y diez años, siendo esta última la de mayor duración.

PUEDES LEER: Este es el nuevo costo del Pasaporte Mexicano durante 2026

¿Quiénes pueden tramitar el pasaporte a mitad de precio?

El beneficio del 50% de descuento no es generalizado, está dirigido exclusivamente a tres grupos poblacionales, definidos por la SRE como prioritarios:

Personas adultas mayores de 60 años

Personas con discapacidad

Trabajadores agrícolas temporales

En el caso de los trabajadores agrícolas, el descuento suele aplicar únicamente para pasaportes con vigencia menor a 10 años, de acuerdo con las reglas del programa.

Requisitos generales para el trámite

Para obtener el pasaporte mexicano con descuento en 2026, los solicitantes deberán cumplir con el procedimiento oficial establecido por la SRE. El primer paso es agendar una cita, ya sea a través del sistema en línea o por los canales de atención autorizados.

El día de la cita, es indispensable presentar la siguiente documentación en original:

Acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana.

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP certificada.

Comprobante de pago de derechos, ya con el monto correspondiente al descuento.

Además, cada grupo beneficiario deberá presentar el documento específico que acredite su condición.

Adultos mayores: Identificación oficial que demuestre la edad, como la credencial del INAPAM e INE.

Personas con discapacidad: Certificado médico emitido por una institución de salud pública o privada, donde se especifique la condición de discapacidad. También es válida la credencial del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI) o del DIF.

Trabajadores agrícolas: Carta expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que confirme su participación en los programas de movilidad laboral.

Con el descuento aplicado, los costos quedan de la siguiente manera:

1 año: 460 pesos

3 años: 900 pesos

6 años: 1,220 pesos

10 años: 2,140 pesos

Cómo agendar una cita en la SRE para tramitar el pasaporte

Agendar una cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es un requisito indispensable para tramitar o renovar el Pasaporte Mexicano. El proceso es gratuito y puede realizarse por tres vías oficiales: en línea, por teléfono o a través de WhatsApp.

Portal de citas en línea

Ingresa al sistema oficial de la SRE para programar citas: citas.sre.gob.mx.

Selecciona el trámite que necesitas (por primera vez, renovación, reposición, etc.), tu estado y la oficina donde deseas hacer el trámite.

(por primera vez, renovación, reposición, etc.), tu estado y la oficina donde deseas hacer el trámite. Captura tus datos personales tal como aparecen en tus documentos (incluyendo CURP y correo electrónico).

tal como aparecen en tus documentos (incluyendo CURP y correo electrónico). Elige la fecha y hora disponibles que mejor te convenga y confirma la cita.

disponibles que mejor te convenga y confirma la cita. Al terminar, descarga o guarda el comprobante de tu cita para presentarlo el día del trámite.

Vía telefónica

Puedes llamar sin costo al número de contacto de citas de la SRE: 55 8932 4827 (funciona también desde teléfonos móviles).

(funciona también desde teléfonos móviles). El horario de atención suele ser de lunes a domingo, normalmente en un amplio rango de horas.

Al llamar, indica que deseas agendar una cita para tramitar o renovar tu pasaporte y sigue las instrucciones del operador para confirmar lugar, fecha y hora.

Chatbot oficial por WhatsApp

Otra opción es agendar tu cita mediante el chatbot oficial de la SRE en WhatsApp: guarda en tus contactos el número +52 55 8932 4827 y envía un mensaje con “Hola”.

y envía un mensaje con “Hola”. El asistente virtual te guiará paso a paso para programar tu cita directamente desde tu teléfono celular, incluyendo la selección de la oficina, fecha y hora disponibles.

Una vez programada la cita recibirás en WhatsApp la confirmación con los detalles de tu cita, códigos y la línea de captura para que realices el pago del pasaporte antes de acudir.

YC