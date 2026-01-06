Refrendo vehicular: ¿Cuál será el costo en Edomex este 2026?

A través del portal del Servicio al Contribuyente, el Gobierno del Estado de México dio a conocer la nueva tarifa del refrendo vehicular 2026, la cual presenta un aumento tanto para automovilistas como para motociclistas.

Te puede interesar: Profeco lanza alerta por fallas y llama a revisión a estas motocicletas Suzuki

No obstante, las autoridades estatales señalaron que, con el objetivo de compensar este incremento e incentivar a la ciudadanía a cumplir con sus obligaciones fiscales durante los primeros meses del año, se otorgarán diversos beneficios a quienes realicen el pago y cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cuánto costará el refrendo vehicular en el Estado de México en 2026?

De acuerdo con el comunicado oficial, el costo del refrendo vehicular para automóviles pasará de 917 a 990 pesos, mientras que para motocicletas el monto aumentará de 677 a 731 pesos.

Las autoridades precisaron que el pago del refrendo deberá realizarse en su totalidad antes del 31 de marzo de 2026.

¿Cómo hacer el pago del refrendo vehicular?

Para efectuar el pago, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal: https://tenencia.edomex.gob.mx/. Capturar el número de placas del vehículo. Generar e imprimir la línea de captura. Realizar el pago correspondiente.

El trámite puede pagarse en Módulos Integrales de Recaudación, tiendas de autoservicio, sucursales bancarias o mediante transferencia interbancaria.

¿Qué beneficios se otorgan al pagar el refrendo?

La Secretaría de Finanzas del Estado de México informó que quienes cumplan con el pago del refrendo podrán acceder a un subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular , siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser residente del Estado de México.

Estar al corriente en sus obligaciones fiscales, sin adeudos.

Ser propietario de un vehículo cuyas placas hayan sido expedidas en 2021 o años posteriores.

Que el valor del vehículo no exceda los 638 mil pesos, IVA incluido.

En el caso de motocicletas, que su valor no supere los 250 mil pesos, IVA incluido.

También puedes leer: CFE: Quiénes deben cambiar obligatoriamente el titular de su recibo

Asimismo, para vehículos más antiguos, el gobierno estatal informó que se otorgará un descuento del 50% a los propietarios cuyas placas de circulación hayan sido expedidas en 2020.

Aunque el refrendo vehicular tendrá un aumento en 2026, el Gobierno del Estado de México busca mitigar el impacto económico mediante subsidios y descuentos que benefician a los contribuyentes cumplidos, por lo que realizar el pago a tiempo puede representar un ahorro significativo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP