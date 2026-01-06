Este consulado tarda menos tiempo en otorgar citas para la visa americana

Las demoras para obtener una cita de entrevista para la visa estadounidense en México se han convertido en un verdadero obstáculo para quienes planean viajar. Sin embargo, no todos los consulados presentan los mismos tiempos de espera.

Aunque la Embajada de Estados Unidos ha implementado medidas para agilizar los trámites, la regularización total del sistema aún no se alcanza y esto ha provocado que, en varias sedes consulares, las citas para solicitantes por primera vez sigan mostrando retrasos significativos.

Pese a ello, la información más reciente sobre la disponibilidad de citas revela que existen consulados donde el tiempo de espera para tramitar por primera vez la visa de turista B1/B2 es considerablemente menor, lo que abre una alternativa más rápida para los solicitantes.

¿Qué consulado tramita más rápido la visa?

De acuerdo con los datos actualizados proporcionados por el Servicio Oficial de Citas para Visa los consulados que destacan con menor tiempo de espera son:

Hermosillo cuyas fechas dispnibles para el trámite de la visa son en febrero y Tijuana con disponibilidad de citas a partir de marzo de 2026.

Estas fechas muestran la fuerte demanda existente y la importancia de anticiparse en la planificación, aunque podrían presentar ligeras variaciones, lo más aconsejable es programar tu cita cuanto antes para garantizar un espacio en el calendario consular.

Consejos para acortar la espera

Revisar constantemente el sistema de citas, ya que es posible adelantar la entrevista si se liberan espacios.

Evaluar distintas sedes consulares, siempre que sea permitido por la zona de residencia o el tipo de visa.

Completar cuanto antes la solicitud y el pago, para quedar listo en cuanto haya disponibilidad.

Verificar si se puede aplicar a la exención de entrevista, especialmente en casos de renovación.

¿Cómo tramitar la visa americana por primera vez?

El proceso para obtener una visa americana en 2026 sigue una estructura definida:

Llenado del formulario DS-160.

Se realiza en línea y al finalizar se genera una hoja de confirmación con código de barras, indispensable para continuar el trámite.

Pago de la tarifa de solicitud.

El pago se efectúa conforme a las instrucciones del sistema de citas consulares y debe realizarse antes de agendar entrevista.

Agendar citas consulares.

Generalmente se programan dos citas: una para la toma de datos biométricos y otra para la entrevista con el oficial consular.

Asistir a la entrevista.

El solicitante debe acudir puntualmente, responder con claridad sobre el motivo del viaje y presentar la documentación solicitada.

Emisión de la visa.

En caso de aprobación, se realiza el pago correspondiente a la emisión y el pasaporte se entrega posteriormente con la visa estampada.

Durante 2026, el costo estándar de la mayoría de las visas de no inmigrante, entre ellas la de turismo y negocios (B-1/B-2), permanece en 185 dólares. Esta tarifa corresponde al derecho de trámite y no se devuelve, aun cuando la solicitud sea rechazada.

A ese importe se añade un nuevo cobro de carácter federal, conocido como tarifa de integridad de visa, que ronda los 250 dólares y solo se aplica cuando la visa es autorizada y expedida.

