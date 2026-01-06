Pensión Bienestar: Prometen hasta 8 años de cárcel para quienes hagan esto con el cobro de los ancianos

Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca endurecer las sanciones contra quienes se apropien de manera indebida de los recursos de la Pensión Bienestar destinados a personas adultas mayores.

La propuesta, impulsada por una legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), plantea penas de hasta ocho años de prisión y pone el foco en una práctica que ha generado preocupación por el impacto directo en la economía y el bienestar de este sector de la población.

La propuesta surge ante el aumento de casos de abuso económico, principalmente dentro del entorno familiar, donde hijas, hijos, nietos u otros cuidadores hacen uso del apoyo federal sin autorización. De acuerdo con la iniciativa, este tipo de conductas ha dejado a numerosas personas mayores sin recursos para cubrir gastos básicos, lo que ha encendido alertas en el ámbito legislativo.

El proyecto contempla la creación de un nuevo delito dentro del Código Penal Federal, con sanciones que no solo incluyen prisión, sino también multas y la reparación del daño. Además, plantea castigos más severos cuando las víctimas se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Otro de los puntos clave es que este delito podría investigarse sin necesidad de una denuncia directa por parte de la persona afectada, con el objetivo de evitar que la dependencia o el miedo impidan la intervención de las autoridades.

Actualmente, la iniciativa ya se encuentra en análisis en comisiones legislativas, donde se definirá su futuro.

