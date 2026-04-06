En medio de las especulaciones sobre conversaciones para cerrar un posible alto el fuego en el conflicto durante 45 días, este lunes Irán afirmó que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums de su presidente, Donald Trump.

"La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra" , dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático afirmó que un alto el fuego "significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen" al ser preguntado por las supuestas negociaciones para ello.

"Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá", dijo.

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán si no reabre Ormuz

Trump amenazó ayer de nuevo a Irán con desatar “el infierno cuando venza el ultimátum que dio a la República Islámica para desbloquear Ormuz” a las 20:00 horas del martes 7 en Washington cuando atacará infraestructuras energéticas y puentes.

Al mismo tiempo, el republicano aseguró en una entrevista con la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo.

Según el medio estadounidense Axios, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El medio, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Las fuentes señalaron que los mediadores consideran que la reapertura total del Estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán —ya sea mediante su extracción del país o su dilución— son condiciones indispensables para alcanzar el acuerdo.

Irán, por el momento, mantiene que quiere extender el control del estrecho más allá de la guerra y está preparando una ley para imponer un sistema de pago de peajes a los buques que quieran cruzar el estrecho.

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MB