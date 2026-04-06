Para garantizar la seguridad en las labores de rescate de los tres mineros atrapados desde el 25 de marzo, 353 elementos trabajan en la estabilización de la mina Santa Fe, en El Rosarito, Sinaloa, informó el Puesto de Mando Unificado.

Como parte de las maniobras, se instaló una bomba de 25 HP en la denominada zona cero, la cual inició operaciones a las 23:50 horas del sábado tras concluir la conexión del cableado eléctrico en los tableros de alimentación y desde su puesta en marcha, el tirante de agua ha disminuido dos metros; se han retirado 12 mil 600 litros.

La perforación del barreno registra un progreso de 79 metros lineales y se mantiene bajo análisis técnico el retiro de material en el contrapozo 81, esto, sin interferir con el bombeo. En total, las acciones de búsqueda suman 255 horas y seguirán hasta encontrar a los mineros.

¿Qué pasó en la mina Santa Fe, en Sinaloa?

El caso se remonta al colapso de una presa de jales reportado por las autoridades el 26 de marzo, cuando 25 trabajadores realizaban excavaciones.

De ellos, 21 salieron por sus propios medios y uno más fue rescatado con vida días después, por lo que tres permanecen atrapados.

Desde entonces, las autoridades han advertido un entorno de “extrema complejidad”, con acumulación de jales, filtraciones y riesgo estructural.

El 2 de abril reportaron además que especialistas de CFE detectaron un tapón natural inestable de rezaga y lodo, por lo que recomendaron construir un tapón definitivo de concreto para soportar la carga hidráulica y abrir paso a una incursión segura.

Con información de EFE

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

