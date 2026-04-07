La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) publicó un comunicado este 7 de abril en el que reportó la desaparición de transportistas que se encontraban manifestándose en carreteras del estado de Tlaxcala , hecho que tuvo lugar tras presuntos actos "desmedidos" de represión.

Por estos actos, la ANTAC responsabilizó al gobierno de Tlaxcala, puntualmente, "por el ataque artero y desmedido perpetrado contra ciudadanos que, de forma pacífica, mantenían una movilización en defensa de sus derechos", dicta el comunicado.

Comunicado de la ANTAC; revela desaparición de transportistas. FB / ANTAC

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ANTAC rechaza la actuación del gobierno de Tlaxcala

La ANTAC denunció que las agresiones contra los compañeros manifestantes fueron perpetradas por autoridades del estado del centro de México mediante armas de fuego y golpes brutales.

Además, sentenció que el gobierno de Tlaxcala sería el responsable de la desaparición de algunos transportistas, sin especificar los perfiles ni el número de personas .

"[S]e reporta la desaparición de varios de ellos, lo cual constituye una violación flagrante a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución", dice la ANTAC.

Las exigencias de la ANTAC tras los hechos violentos en Tlaxcala

La asociación aseveró que estas acciones por parte de las autoridades son evidencia de " un preocupante uso de la fuerza pública para silenciar la legítima protesta social ".

Luego de estas declaraciones, en el comunicado se compartieron las exigencias de la ANTAC ante estos lamentables hechos:

La presentación con vida de todos los compañeros desaparecidos.

El cese inmediato de la represión contra el movimiento campesino y transportista.

Una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos.

Garantías reales para el ejercicio libre de la manifestación y la protesta social.

Hasta este día, las autoridades de Tlaxcala no se han pronunciado al respecto.

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FF