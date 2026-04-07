¿Cuándo entra la canícula 2026? Lo que este fenómeno tiene que ver con las lluvias

Cada año, con la llegada de la temporada de calor, comienzan a circular en internet todo tipo de rumores sobre el impacto que tendrá la canícula en el clima. Pero conviene que, antes de que se difunda esta clase de información, se sepa lo que significa realmente este fenómeno que suele preocupar a las personas.

La canícula es un periodo en el que pueden registrarse temperaturas elevadas, pero no existe una fecha exacta para su inicio, por lo que muchas de las creencias en torno a ella carecen de sustento.

La canícula: qué es y cuál es su relación con las lluvias

En México, el verano es la temporada en la que se registran más lluvias (por eso tiene que ver con ellas) y es durante este periodo cuando puede presentarse la canícula. Se trata de una fase sin duración fija en la que disminuyen las precipitaciones, aumentan las temperaturas y predominan los cielos despejados. Generalmente, ocurre entre julio y agosto y se registra con frecuencia en regiones del centro, oriente y sur del país, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.

Así que no, no es una conspiración del clima: la baja cantidad de lluvias en primavera, la estación actual, es completamente normal. Esta —que en 2026 comenzó el pasado 20 de marzo— suele ser la más seca en gran parte del país, por lo que las precipitaciones tienden a ser escasas durante este periodo.

Si bien no se puede predecir el inicio de la canícula, es importante saber que la duración e intensidad de este fenómeno, también llamado "sequía intraestival", "de medio verano" o "veranillo", depende de las condiciones atmosféricas.

Su nombre se le atribuye a la constelación Can Mayor o Canícula para los romanos , ya que anteriormente se pensaba que el calor del Sol se juntaba con la estrella Sirius (estrella con el mayor brillo), que se posicionaba del lado opuesto al astro en verano, lo cual producía aumento de temperatura.

¿Dónde afecta la canícula en México?

Contrario a lo que ocurre en el sur de Europa, de donde procede el término, la canícula en México no está directamente relacionada con el aumento de las temperaturas. En las regiones del centro y sur de México, las temperaturas más altas se registran en la primavera (abril-mayo), y en el noroeste del país las temperaturas más altas se dan en los meses de verano (julio-agosto).

En México, los estados que suelen sufrir más por los efectos de la canícula son Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Un reporte de 2022 del SMN explica que la canícula forma parte de la variabilidad climática de México y tampoco se puede anticipar su duración e intensidad; es importante mencionar que el patrón de disminución de lluvia no es uniforme, es decir, no se presenta en todas las regiones con la misma fuerza y muchas veces puede verse alterado por eventos extremos como el acercamiento o impacto de algún ciclón tropical o la llegada de ondas tropicales que propicien precipitaciones en estas regiones, por lo que su monitoreo es importante.

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