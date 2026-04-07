La Mandataria de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo al informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México, el cual afirma "que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país".

"Rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano", respondió la titular del Ejecutivo ayer en conferencia de prensa.

Dijo que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) "no es un comité de Naciones Unidas" y afirmó que no tomó en cuenta las acciones que el gobierno federal ha realizado para combatir dicho delito.

"(Las secretarías de) Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la Comisión de Búsqueda y ahora cómo se está conformando más. En fin, varios temas. No fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento", comentó.

Sin embargo, el pasado 2 de abril la ONU especificó que la decisión del comité de solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas se basó, entre otros aspectos, en información presentada por el Estado mexicano.

"Su decisión (del comité) se basa en la información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado parte en septiembre de 2025 a su solicitud de información sobre la situación y la información recopilada por el comité desde 2012, entre otras cosas, a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas", especificó la ONU.

Sheinbaum fue ambigua en una posible colaboración con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada

A Sheinbaum se le preguntó si su administración colaborará con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en el futuro, y aunque no negó o aceptó un trabajo conjunto, en su lugar dijo que entablarán comunicación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos.

"Este comité va a enviar al Alto Comisionado de Naciones Unidas su informe. Nosotros tenemos una comunicación permanente con el responsable del Alto Comisionado en México de Derechos Humanos y vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité", dijo.

Afirmó que el informe no cumple con los propios estatutos de la ONU, que definen las características de la desaparición forzada, y que los resultados del comité derivan de un análisis de la desaparición forzada en sólo cuatro estados del país y en administraciones federales pasadas.

“En los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es: aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier Estado de cualquier país del mundo, para desaparecer personas por motivos principalmente políticos; el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión”.

"Este comité hace un análisis de casos de cuatro estados de la República de 2009 a 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta 2025", explicó.

Al respecto, la ONU señaló que el Comité advirtió en su informe que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según datos oficiales disponibles.

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AO

