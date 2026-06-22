La posible victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia marca un giro drástico hacia la derecha en la región. Mientras líderes afines a su ideología ya celebran el triunfo, la Presidenta Sheinbaum Pardo mantiene cautela a la espera del conteo oficial, lo que define una nueva y tensa etapa diplomática.

Sheinbaum toca el tema en su mañanera sobre elección en Colombia

Ante el avance del derechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esperar al conteo final .

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que el Gobierno de México espera al conteo definitivo para felicitar al candidato ganador.

“Vamos a esperar a que termine el conteo, este es un conteo preliminar. Y como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo que incluso puede llegar a los primeros días de agosto”.

"Entonces vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo" , dijo.

Mandatarios como Donald Trump, Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Kast han felicitado al candidato de Derecha para la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Ventaja de De la Espriella es la más estrecha en elecciones presidenciales colombianas

El resultado de la segunda vuelta presidencial del domingo en Colombia, en la que el ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso con una ventaja de 0.96 puntos al izquierdista Iván Cepeda, es el más estrecho que recuerda el país, según datos históricos de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó con 12 millones 959 mil 542 votos, equivalentes al 49.66% , mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibió 12 millones 708 mil 712 papeletas (48.70%), según el conteo preliminar de la Registraduría al 99.99%.

En votos, la diferencia fue de 250 mil 830 a favor de De la Espriella, resultado que solo se dará por definitivo una vez concluya el escrutinio en marcha, proceso que va avanzado y que debe terminar esta misma semana.

Hasta ayer, la elección presidencial más disputada había sido la de 1970 en la que el conservador Misael Pastrana derrotó por un margen de 1.6 puntos porcentuales a Gustavo Rojas Pinilla, un general que había ejercido la presidencia entre 1953 y 1957 y que decidió postularse a las urnas por la Alianza Nacional Popular (Anapo), de corte nacionalista y como alternativa a los partidos tradicionales.

Esa elección estuvo marcada por denuncias de fraude en favor de Misael Pastrana, padre del también expresidente Andrés Pastrana, y de la disconformidad con el resultado surgió la guerrilla del M-19, a la cual perteneció en su juventud el hoy presidente Petro.

También fue estrecho el resultado de las elecciones de 1994 en las que el liberal Ernesto Samper derrotó en segunda vuelta al conservador Pastrana hijo con una ventaja de 2.11 puntos porcentuales.

En las elecciones de 2022, Petro se impuso en segunda vuelta al independiente de derecha Rodolfo Hernández con un margen de 3.13 puntos y una diferencia de 711 mil votos, casi el triple de la ventaja de De la Espriella sobre Cepeda de este domingo.

Con información de SUN y EFE

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