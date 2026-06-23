El fenómeno del pato Merlín ya salió de las redes sociales y llegó al debate público. Ahora, el expresidente Felipe Calderón pide que la FIFA otorgue regalías o apoyo económico a la familia del pato, al considerar que su imagen está generando beneficios durante el Mundial 2026.

Calderón plantea que la FIFA apoye a la familia de Merlín

El expresidente Felipe Calderón solicitó públicamente que la FIFA otorgue regalías o algún tipo de apoyo económico a la familia del pato Merlín, el ave que se convirtió en uno de los símbolos más populares del Mundial 2026 en Ciudad de México.

La petición fue realizada a través de la red social X, luego de que la cuenta oficial FIFA World Cup 26 Mexico City presentara al pato como embajador oficial de la capital mexicana durante la Copa del Mundo.

Para Calderón, la popularidad alcanzada por Merlín no debería quedarse únicamente en reconocimiento público, sino traducirse en un beneficio para quienes lo han cuidado y acompañado desde antes de que se convirtiera en un fenómeno viral.

¿Qué dijo Felipe Calderón?

En su publicación, el exmandatario afirmó que la FIFA, diversos medios internacionales y otros actores están obteniendo beneficios gracias a la imagen del pato. Por ello, escribió que la organización deportiva debería otorgarle "regalías o un buen apoyo económico" a la familia responsable del ave.

Además, expresó que no sería justo que, una vez terminado el torneo, el niño que ha cuidado a Merlín continúe ayudando a su madre a vender agua en las calles sin recibir algún beneficio derivado de la enorme exposición que ha alcanzado el pato durante el campeonato.

Las declaraciones rápidamente generaron conversación entre usuarios de redes sociales, quienes debatieron si corresponde o no que la familia reciba una compensación económica por la utilización pública de la imagen del animal.

X/@felipecalderon

¿Cómo nació el fenómeno del pato Merlín?

Merlín comenzó a llamar la atención desde el 11 de junio, durante la inauguración del Mundial 2026, cuando fue visto caminando junto a Cristian, uno de los hijos de Karla Gómez, mientras ambos acompañaban la venta de agua y refrescos bajo la lluvia en calles de la Ciudad de México.

El pato, vestido con una camiseta de la Selección Mexicana, conquistó rápidamente a miles de aficionados y usuarios de redes sociales, convirtiéndose en uno de los personajes más fotografiados y compartidos del torneo. Su historia trascendió las plataformas digitales hasta llamar la atención de la propia FIFA, que posteriormente decidió nombrarlo embajador oficial de la sede capitalina.

La familia busca proteger la imagen de Merlín

Tras la creciente popularidad del ave, Karla Gómez, madre de Cristian, explicó que considera injusto que otras empresas puedan beneficiarse económicamente del fenómeno sin que la familia participe en esos ingresos.

Por esa razón, adelantó que iniciará el registro de la marca Merlín, con el objetivo de establecer futuras colaboraciones formales con empresas y cooperativas mexicanas. Entre las posibilidades mencionadas se encuentra la búsqueda de alianzas comerciales que permitan aprovechar legalmente la imagen del pato sin perder el control sobre su uso.

Un símbolo inesperado del Mundial 2026

ESPECIAL

Aunque la FIFA cuenta con una mascota oficial para el torneo, Merlín logró posicionarse como uno de los personajes más queridos por la afición mexicana gracias a una historia vinculada con el esfuerzo familiar y la cercanía con la gente.

La cuenta oficial de FIFA World Cup 26 Mexico City describió al pato como una representación de "una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana", además de señalar que "el alma chilanga también tiene plumas". Esa publicación fue precisamente la que motivó la reacción de Felipe Calderón y el posterior debate sobre la posibilidad de que la familia reciba algún tipo de apoyo económico.

La historia también llegó a Palacio Nacional

La popularidad de Merlín fue tal que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum invitó al pato y a su familia a una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional , al considerarlo un símbolo de la cultura mexicana durante el Mundial.

La invitación confirmó que el fenómeno trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un tema de conversación nacional, donde confluyen redes sociales, cultura popular y el impacto económico que puede generar un personaje viral.

Hasta ahora, la FIFA no ha informado si responderá a la petición realizada por Felipe Calderón ni si existe algún mecanismo para otorgar regalías o apoyos económicos relacionados con la imagen del pato Merlín. Mientras tanto, el ave continúa siendo uno de los fenómenos virales más comentados del Mundial 2026 y un ejemplo de cómo una historia nacida en las calles de la Ciudad de México terminó captando la atención de aficionados, autoridades y figuras políticas.

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