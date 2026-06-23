Edén Muñoz "llama a detener" la construcción de la Planta de Amoniaco en Topolobampo

El reconocido cantante y compositor de música regional mexicana, Edén Muñoz, ha manifestado públicamente su postura firme en contra del megaproyecto de la Planta de Amoniaco de Topolobampo. Esta declaración ha resonado con fuerza en el ámbito social, político y ecológico de la región.

El exlíder de Calibre 50 decidió sumar su voz al descontento generalizado de los habitantes locales y los grupos de ambientalistas organizados. El artista utilizó el alcance de sus plataformas para visibilizar una problemática que afecta de forma directa el ecosistema costero.

Con este contundente pronunciamiento público, la discusión sobre la viabilidad del complejo químico ha tomado una dimensión completamente mediática. El respaldo de una figura tan influyente ha colocado los ojos de la opinión pública sobre las decisiones gubernamentales en torno al proyecto.

ESPECIAL/GOBIERNODEMEXICO

Los motivos de la resistencia en el puerto de Topolobampo

La instalación de este complejo petroquímico en el puerto de Topolobampo, ubicado en el municipio de Ahome, ha generado una ola de protestas continuas por parte de las comunidades indígenas y los cooperativistas pesqueros de la zona.

La principal preocupación de los opositores radica en los severos impactos ambientales que la producción de fertilizantes a gran escala podría ocasionar en la Bahía de Ohuira, un ecosistema lagunar protegido que es vital para la biodiversidad marina.

El proceso industrial requiere la manipulación constante de sustancias químicas altamente peligrosas, lo que incrementa el riesgo de accidentes ambientales. El amoniaco residual representa una amenaza directa para el sustento diario de miles de familias que dependen exclusivamente de la pesca.

Ubicación del conflicto: Puerto de Topolobampo, en el estado de Sinaloa.

Ecosistema en riesgo directo: Las aguas y la biodiversidad de la Bahía de Ohuira.

Sustancia química principal: Producción masiva de amoniaco para fertilizantes industriales.

Sectores afectados en la región: Pescadores locales, comunidades indígenas y activistas ecologistas.

Exigencia de los pobladores: Cancelación definitiva de los permisos de construcción de la planta.

EFE/ARCHIVO

El impacto social y las demandas de la comunidad sinaloense

La intervención de Edén Muñoz en el conflicto socioambiental busca presionar a las autoridades federales y estatales para que revisen detalladamente las autorizaciones concedidas a las empresas encargadas del desarrollo de la infraestructura química.

Los colectivos de ciudadanos en Sinaloa argumentan que el proyecto vulnera los derechos fundamentales a un medio ambiente sano y a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios que habitan en las inmediaciones del complejo en construcción.

“La defensa de los recursos naturales y del patrimonio de nuestra gente debe estar siempre por encima de los intereses económicos de las corporaciones”, señalan activistas locales que han recibido con entusiasmo el respaldo del compositor sinaloense en esta lucha.

La controversia en torno a la Planta de Amoniaco de Topolobampo se mantiene abierta y en un punto crítico. La combinación entre la resistencia social comunitaria y el apoyo de celebridades del espectáculo asegura que el debate ecológico continuará escalando en la agenda nacional.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

