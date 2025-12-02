Del 1 al 13 de diciembre se llevará a cabo en todo el país el registro para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , así lo informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este programa, considerado un derecho social, garantiza apoyo económico universal a todas las personas de 65 años o más.

Las y los interesados deberán acudir a los Módulos de Bienestar, abiertos de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas. Para conocer la fecha y el módulo correspondiente, la Secretaría recomienda consultar la página oficial www.gob.mx/bienestar donde se encuentra disponible el calendario que organiza el registro según la letra inicial del primer apellido.

Ubica tu módulo aquí: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

¿Qué documentos se necesitan para el registro?

El trámite es personal y gratuito. Los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, credencial del Inapam, entre otros)

CURP impresa recientemente

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial)

Un número telefónico de contacto

Quienes por alguna razón no puedan asistir de manera presencial pueden solicitar una visita domiciliaria mediante la misma página oficial.

Calendario de registro para la Pensión Bienestar para adultos mayores

El calendario de registro se organiza de la siguiente manera:

A, B y C: 1 y 8 de diciembre

D, E, F, G y H: 2 y 9 de diciembre

I, J, K, L y M: 3 y 10 de diciembre

N, Ñ, O, P, Q y R: 4 y 11 de diciembre

S, T, U, V, W, X, Y y Z: 5 y 12 de diciembre

Todas las letras: 6 y 13 de diciembre

SECRETARÍA DEL BIENESTAR

La secretaria Montiel recordó que este apoyo es uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y destacó que, durante este año, más de 13.2 millones de personas adultas mayores han recibido su pensión, respaldada por una inversión social superior a 484 mil millones de pesos.

Con este proceso de registro, el Gobierno busca que más personas mayores ejerzan plenamente su derecho a un ingreso que contribuya a su bienestar y autonomía.

Para mayor información, consultar la página https://programasparaelbienestar.gob.mx/pension-bienestar-adultos-mayores/

EE