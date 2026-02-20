Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 20 de febrero informa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 24 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

