Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este viernes 20 de febrero informa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 24 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

