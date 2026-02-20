Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 20 de febrero informa que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Martes 24 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara