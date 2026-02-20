Viernes, 20 de Febrero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 20 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 22 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 6

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

