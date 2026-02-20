Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 20 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 45% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

Martes 24 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 20

Miércoles 25 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

