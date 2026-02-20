Viernes, 20 de Febrero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este viernes 20 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 45% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

Martes 24 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 20

Miércoles 25 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

