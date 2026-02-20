¡Falta poco! La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México y cada bimestre beneficia a millones de personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad. Tras el depósito correspondiente al periodo enero-febrero, los beneficiarios ya esperan la fecha del pago de marzo, el del segundo bimestre del año 2026.De acuerdo con la programación de los depósitos anteriores, el próximo pago debería empezar el lunes 2 de marzo. No obstante, es frecuente que la Secretaría del Bienestar sea la entidad que valide el calendario oficial. Ariadna Montiel, la responsable de la dependencia, habitualmente comunica las fechas precisas por medio de los canales oficiales y las redes sociales de la Secretaría, por lo que es mejor esperar esa información.Desde enero de 2026, los apoyos bimestrales se incrementaron y actualmente se entregan los siguientes montos:Estos recursos buscan fortalecer la economía de los hogares y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables en todo el país.Cabe mencionar que el que aparece en esta nota es solo un calendario tentativo que contempla los días hábiles del mes de marzo, así como el puente o de descanso obligatorio y el único día entre semana en el que se suspendería el pago.Una vez que se haga oficial el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, esta misma nota se actualizará.Fecha de depósito | Letra inicialEl lunes 16 de marzo no habría pagos, ya que ese es un día festivo oficial y no hay operaciones bancarias.Las personas interesadas en incorporarse al programa deberán acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación, siempre y cuando haya convocatoria:Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, Inapam o carta de identidad).En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, se solicita también un certificado médico expedido por una institución pública de salud.Tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad pueden designar a un auxiliar que los represente en el trámite. Este auxiliar deberá presentar la misma documentación para completar el registro.Para resolver dudas o conocer el calendario oficial de pagos, se recomienda consultar directamente los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, donde se publican las fechas exactas y las convocatorias para nuevos registros.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF