¿Hay contingencia? Así aplica el Hoy No Circula en CDMX este 20 de febrero

La contaminación ambiental persiste en la Ciudad de México. La mañana de este viernes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la calidad del aire es mala por la presencia de partículas PM₁₀ y PM₂.₅.

No obstante, los índices de contaminación no han superado los niveles necesarios para activar una contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula, diseñado para disminuir y controlar la emisión de contaminantes de fuentes móviles, se aplica de manera normal en su modalidad de viernes, quedando restringida la circulación a los vehículos con las siguientes características:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Están exentos de la restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país es “mala”, con un nivel de riesgo alto, debido a la presencia de partículas contaminantes PM₁₀ y PM₂.₅.

Las estaciones Gustavo A. Madero, Merced y UAM Xochimilco registraban los peores niveles y se señalaban en color naranja (mala calidad del aire).

Otras estaciones reportaban un nivel aceptable:

Tlalnepantla

Benito Juárez

UAM Iztapalapa

El resto de las estaciones, tanto en el Estado de México como en la capital del país, se mostraba en color verde (buena calidad del aire).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo para la salud.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

